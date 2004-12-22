خورشيد خراساني

كيست اين همــــزاد توفاني كه در من جاري است
چيست اين شورفراواني كه درمــــن جاري است
از تمام شهر مـــي پرسم ، كه پاسخ مي دهد ؟
چيست اين انــــدوه تاباني كه در من جاري است ؟
برد از دستم ، خــــدايي را كه روزي داشتــــــــم
سحر آن زلف پــــريشاني كه در مــن جاري است
مي برد با خويش هـــر سو چـــــون پر كاهي مرا
عشق ، اين توفــــــان پنهـاني كه در من جاري است
سبز خواهم شد ؛ شبيه دستـــــــــهاي بالغش
از زلالي هاي باراني كه در من جاري است
جان شب آلــــــــوده ام را روز روشن مي كند
لطف خورشيد خــــراساني كه در من جاري است
* محمود اكرامي فر
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : هرچقدر به ايام باسعادت ولادت امام علي ابن موسي الرضا ( ع ) نزديك مي شويم ، عطر روحبخش ولايت را بيش از پيش در نهانخانه ي وجودمان حس مي كنيم ، تا روز موعود - يعني ميلاد پرشكوه حضرتش - هر روز شعري از شاعري معاصر را مي آوريم تا به سهم خود در اين جشن آسماني شريك باشيم.
کد مطلب 141410
نظر شما