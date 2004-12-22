  1. هنر
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۲۱

با " شعر " تا ميلاد هشتمين مهر ولايت ( 2 )

خورشيد خراساني

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : هرچقدر به ايام باسعادت ولادت امام علي ابن موسي الرضا ( ع ) نزديك مي شويم ، عطر روحبخش ولايت را بيش از پيش در نهانخانه ي وجودمان حس مي كنيم ، تا روز موعود - يعني ميلاد پرشكوه حضرتش - هر روز شعري از شاعري معاصر را مي آوريم تا به سهم خود در اين جشن آسماني شريك باشيم.

كيست اين همــــزاد توفاني كه در من جاري است
چيست اين شورفراواني  كه درمــــن جاري است

از تمام شهر مـــي پرسم ، كه پاسخ  مي دهد ؟
چيست اين انــــدوه تاباني  كه در من جاري است ؟

برد از دستم ، خــــدايي را كه روزي  داشتــــــــم
سحر آن زلف پــــريشاني  كه در مــن جاري است

مي برد با خويش هـــر سو چـــــون پر كاهي مرا
عشق ، اين توفــــــان پنهـاني كه در من جاري است

سبز خواهم شد ؛ شبيه دستـــــــــهاي بالغش
از زلالي هاي  باراني  كه در من جاري است

جان شب آلــــــــوده ام را روز روشن  مي كند
لطف خورشيد خــــراساني كه در من جاري است


                                            * محمود اكرامي فر 
کد مطلب 141410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها