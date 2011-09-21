قد کودکان ایرانی 4 سانت کوتاه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غدا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: مصرف نوشابه‌های گازدار و حضور کمرنگ گروه شیر و لبنیات در برنامه غذایی روزانه سبب شده در طول سالهای گذشته تا 4 سانتی متر از متوسط قد کودکان ایرانی کاسته شود. از طرفی فسفر موجود در این نوشیدنیها جذب کلسیم را در دستگاه گوارش کاهش داده و عارضه‌ای به نام پوکی استخوان را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده است.

بنابراین گزارش، استفاده از روغن‌های غیراستاندارد آن هم با حرارت بالا که به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرد مشکل دیگری است که در مورد بعضی از میان وعده‌ها وجود دارد، حرارت بالا در این فرآورده‌ها منجر به تخریب برخی مواد مغذی شده و از طرف دیگر حرارت بالا که منجر به دود کردن روغن می‌شود و ترکیباتی به نام آکرولئین تولید می‌کند که حتی تنفس آن نیز خطرناک است.

این گزارش می افزاید: تنقلات نیز معمولاً دارای کالری بالا و درصد مواد مغذی کم هستند بدون اینکه نیازهای تغذیه‌ای کودکان را تامین کنند، ایجاد یک حس سیری کاذب در آنها کرده و به مرور زمان باعث کمبودهای تغذیه‌ای در کودک می‌شوند.

مواد افزودنیهای زیادی که به انواع محصولات صنعتی از انواع کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک و انواع آبمیوه اضافه می‌شود مانند نگهدارنده‌ها، شیرین‌کننده‌های مصنوعی، عطر و طعم‌ دهنده‌ها و رنگها ممکن است در کوتاه مدت اثری نداشته باشد یا مقدار آنها در مواد غذایی در حد استاندارد باشد ولی وقتی این مواد را در کل دریافتهای روزانه و حتی ماهانه در نظر گرفته شود می‌تواند خطری برای سلامتی باشد بویژه اگر مصرف این گونه از محصولات از سنین کودکی آغاز شده باشد.

بر اساس این گزارش، مصرف زیاد سوسیس و کالباس که برای ماندگاری بیشتر به آن نیترات افزوده می‌شود برای سلامت دستگاه گوارش مناسب نیست و از طرفی مصرف بیش از حد آن می‌تواند منجر به ایجاد سرطان شود.