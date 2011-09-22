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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

مشاور عالی استاندار کرمانشاه:

کرمانشاه بیش از 1200 بار در دوران دفاع مقدس مورد حمله قرار گرفت

کرمانشاه بیش از 1200 بار در دوران دفاع مقدس مورد حمله قرار گرفت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: عبدالرضا حاجعلیانی گفت: کرمانشاه بیش از هزار و 200 بار در دوران دفاع مقدس مورد حمله قرار گرفت.

حاجعلیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: کرمانشاه اولین استانی بود که جنگ در آن آغاز شد  ونیز آخرین استانی است که جنگ در آن به پایان رسید .

فرمانده سابق تیپ قائم(عج) با اشاره به علت انتخاب شدن عراق ازسوی قدرتهای استعماری برای حمله به ایران، افزود: طولانی بودن مرز عراق با ایران و تفاوت دیدگاه های حکومت عراق با انقلاب اسلامی ایران از جمله این علل بود.

فرمانده سابق تیپ نبی اکرم(ص) تصریح کردند: کرمانشاه با داشتن 12 تیپ از سپاه، بیشترین سهم را در دفاع از ایران اسلامی بر عهده داشت که در این باره، هیچ استانی با توجه به جمعیتش چنین پتانسیلی نداشت.

وی در پایان داشتن 10 هزار شهید، 17 هزار جانباز و دو هزار آزاده را از افتخارات کرمانشاه در دوران 8سال دفاع مقدس دانست و گفت: استان کرمانشاه در هشت سال دفاع مقدس، بیش از 1200 بار توسط هواپیماهای بعثی مورد حمله قرار گرفت.

کد مطلب 1414119

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