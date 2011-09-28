محمد درویش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آلاینده هایی مانند سرب، روی، کادمیوم، نیکل، مس، جیوه و کروم نیز که از فلزات سمی و مرگبار برای موجودات زنده هستند می‌توانند وارد ساختار گلسنگ‌ها شده و در آنجا تجمع یابند.

به گفته وی، ذرات آلاینده ریز و معلق در هوا که از مهمترین عوامل تهدید‌کننده‌ سلامت انسان بوده و زاییده‌ عصر فناوری و زیستن در جهان مدرن و پسامدرن هستند، ابعادی کمتر از 10 میکرون داشته و به‌راحتی قادرند وارد کیسه‌های هوایی یا شش‌ها شوند و از آن طریق به خون راه یابند و باعث بروز صدمات جدی در فرد شوند

درویش اظهار داشت: این ذرات به ‌طور عمده توسط کارخانجات صنعتی و وسایل نقلیه موتوری تولیده شده و می‌توانند به سرعت وارد پیکره‌ گلسنگ‌ها شوند.همچنین فلزات نگین که برای موجودات زنده سمی و مرگبار هستند می‌توانند وارد ساختار گلسنگ‌ها شده و در آنجا تجمع یابند و تجمع این ذرات معلق و فلزات سنگین در گلسنگ‌ها آسیبی به آنها نمی‌رساند البته حساسیت گونه‌های مختلف از این نظر متفاوت است.

وی افزود: از آنجا که مقدار تجمع مواد معلق و فلزات سنگین از گلسنگ‌ها به غلظت این مواد در محیط بستگی دارد با برررسی میزان این مواد در گلسنگ‌های هر منطقه می‌توان میزان آلودگی آن منطقه را مشخص کرد.

درویش تصریح کرد: یکی از گونه‌های گلسنگ‌ها که امروزه به این منظور در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد Ramalina farinacea است که خوشبختانه این گونه در مقیاس وسیع در جنگل‌های هیرکانی و ارسبارانی کشور هم (بر روی تنه و شاخه درختان) یافت می‌شود.

به گفته وی، با بررسی میزان ذرات آلاینده در پیکره‌ی این گلسنگ‌ در مناطق مختلف و تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده، می‌توان تشخیص داد که اولاً میزان آلودگی در کدام مناطق بیشتر است و ثانیاً منشأ آلودگی کجاست، همچنین می‌توان با این بررسی‌ها مشخص کرد که فعالیت‌های صنعتی تا چه شعاعی می‌توانند باعث آلودگی محیط زیست شوند. برای مثال فلزات وانادیوم و نیکل که از احتراق سوخت‌های فسیلی حاصل می‌شوند، می‌توانند شاخص‌های خوبی برای بررسی میزان آلودگی ناشی از تردد خودروها، عملکرد نیروگاه‌ها و یا فعالیت‌های صنعتی در هر منطقه باشند.

درویش اظهار داشت: گلسنگ‌ها به دلیل داشتن توانایی فراوان در تجمع آلاینده‌های محیط زیست در خود، شناساگرهای خوبی برای نشان دادن میزان ذرات آلاینده‌ای همچون فلزات سنگین در هوا هستند و تنها با بررسی مواد آلاینده‌ی پیکره‌ی آنها می‌توان میزان آلودگی یک منطقه را به راحتی تخمین زد.