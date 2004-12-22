" گور به گور " نجف دريابندري به چاپ دوم رسيــــــد









به گزارش خبرنگاركتاب مهر ، كتاب گوربه گور، رماني است كه فاكنريك سال پس از« خشم وهياهو » نوشته است و خود او مدعي بود كه نوشتن آن را درظرف شش هفته به پايان رسانده است . نجف دريا بندري درمقدمه ي اين كتاب مي نويسد : « گوربه گور» عنواني است كه من روي اين رمان گذاشته ام ، زيرا نتوانسته ام عنوان اصلي آن را به عبارتي كه خود بپسندم به فارسي در آورم . « همچون كه درازكشيده بودم وداشتم مي مردم » كوتاه ترين عبارتي است كه به نظرمن عنوان اصلي را دقيقا بيان مي كند .

براساس اين گزارش ، فاكنردرسال 1897ميلادي درجنوب آمريكا به دنيا آمد وهمه ي عمرش را به تقريب درآنجا گذراند . تحصيلاتش نامرتب بود ولي به جاي آن هرچه را كه جالب مي يافت مطالعه مي كرد . اوابتدا در جواني به كار سرودن شعرمي پرداخت و پس ازآن به داستان روآورد . زمينه داستان هاي او جنوب آمريكا است وشخصيت هاي داستان هاي او به سه دسته تقسيم مي شوند؛ سياهان اشراف ودهقانان . اوبراي شخصيت هاي داستانهايش سرزميني خيالي به اسم يوكناپاتوفا، راخلق كرده وماجراهاي كتابش را در اين مكان روايت مي كند.

به گزارش خبرنگاركتاب مهر ، نجف دريابندري - مترجم ، هم اكنون به علت بيماري مختصري درمنزل مشغول استراحت است . گوربه گوردر304صفحه در قطع رقعي وبا تصويرگري مريم حسن زاده به علاقه مندان كتاب و ادبيات عرضه شده است .



گفتني است كتاب فوق الذكر طي روزهاي اخير به چاپ دوم رسيده است ، اما در شناسنامه ي كتاب ، سال 1382به عنوان سال انتشار مجدد اثر قيد شده است ، كاوه كيائيان - از عوامل اجرايي نشر چشمه ، در گفت و گو با مهر ، ضمن تاييد اين مطلب ( چاپ دوم كتاب در روزهاي اخير ) دليل اين موضوع را مشكلات موجود در بحث كاغذ و اخذ مجوز فيپا ( فهرست نويسي قبل از انتشار ) درسال 82 دانست.