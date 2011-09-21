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۳۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

برگزاری جلسه کارگروه بررسی و تعیین تکلیف آراء علیه منابع طبیعی در البرز

برگزاری جلسه کارگروه بررسی و تعیین تکلیف آراء علیه منابع طبیعی در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: اولین جلسه کارگروه بررسی و تعیین تکلیف آراء علیه منابع طبیعی با حضور مسئولان ذیربط در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ممیزی و استعدادیابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اعلام این خبر گفت: اولین جلسه کارگروه بررسی و تعیین تکلیف آراء علیه منابع طبیعی کمیسیون ماده واحده در محل این اداره کل تشکیل شد.

جواد پیربداقی ادامه داد: این امر به استناد بخشنامه شماره 19261/1/90 – 06/04/90 معاون وزیر و ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام شده است.

وی عنوان کرد: پس از تشریح مفاد بخشنامه مذکور و ضرورت بررسی امر در خصوص پرونده های مطروحه تصمیم گیری شد.

برگزاری جلسات مستمر کارگروه بررسی و تعیین تکلیف

رئیس اداره ممیزی و استعدادیابی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرزهمچنین از برگزاری جلسات مستمر کارگروه بررسی و تعیین تکلیف آراء علیه منابع طبیعی، هر دو هفته یکبار روزهای چهارشنبه خبر داد.

مدیر امور اراضی از سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه معاون حفاظت و امور اراضی و معاون منابع طبیعی و آبخیزداری و رئیس اداره حقوقی از اعضای ثابت این کارگروه هستند.

رئیس اداره حراست و رئیس اداره ممیزی و استعدادیابی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز از دیگر اعضای ثابت این کارگروه هستند.

کد مطلب 1414146

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