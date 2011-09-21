به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ساغرچیان ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان روابط عمومی و متصدیان تبلیغات فرمانداری شهرستان های تابعه استان همدان با اشاره به اهمیت و جایگاه مهم طرح سرشماری در کشور، اظهار داشت: مبنای هر برنامه ریزی و سیاستگذاری در کشور، بر پایه آمار و اطلاعات است.

وی افزود: از سال 1335 تا 1385 طرح سرشماری جمعیت در کشور، هر ده سال یک بار انجام گرفته است که امسال هفتمین دوره از این طرح در کشور اجرایی می شود.

قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان همدان در ادامه افزود: یکی از ملزومات امور در طرح سرشماری نفوس و مسکن، فعالیت مستمر و بالنده در حوزه اطلاع رسانی و تبلیغات است.

وی تاکید کرد: دست اندرکاران امر به خصوص مسئولان روابط عمومی و متصدیان تبلیغات در فرمانداری ها باید در آگاهی بخشی و بالا بردن انگیزه همکاری مردم با ماموران سرشماری مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری همدان اضافه کرد: علیرغم ارزیابی سنجش روشها و شیوه ها مختلف در جمع آوری داده های آماری، کماکان طرح چهره به چهره و مراجعه ماموران به منازل، مهمترین روش در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته شناخته شده و در کشوری چون ایران نیز همین قاعده، عملیاتی و نتیجه بخش است.