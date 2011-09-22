پارسامهر از سوی فدراسیون جهانی به عنوان کماندار برتر هفته معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دعوت فدراسیون جهانی از اولین کماندار کشورمان برای حضور در مرحله فینال جام جهانی تیراندازی با کمان در ترکیه، سایت فدراسیون جهانی این رشته یک ورزشکار ایرانی را برای اولین بار به عنوان ورزشکار هفته این رشته در جهان معرفی کرد.

در فاصله دو روز مانده به برگزاری مرحله فینال جام جهانی تیراندازی با کمان در سال 2011 در استانبول ترکیه سایت فدراسیون جهانی این رشته مهتاب پارسامهر را به عنوان برترین کماندار هفته در جهان معرفی کرد.

در گزارش سایت فدراسیون جهانی به موفقیت‌های این کماندار زن کشورمان در رقابت‌های سال 2011 هم اشاره شده که در آن آمده است:

کماندار 22 ساله ایرانی با بردهای پی درپی جواز حضور در مرحله نهایی جام جهانی که در کشور ترکیه برگزار می شود را بدست آورده است.

از عناوین وی در سال 2011 می توان به عنوان هفتمی در "پورچ" کرواسی، اولین مدال طلای تیروکمان ایران در آنتالیا و مقام چهارمی در اوگدن آمریکا اشاره کرد.

این نخستین بار است که یک کماندار ایرانی به مرحله فینال مسابقات جام جهانی حضور پیدا می کند. پارسامهر در این مسابقات تنها نخواهد بود و هم تیمی‌اش سیده ویدا حلیمیان هم او را همراهی خواهد کرد.

تابستان امسال مهتاب پارسامهر در سن 22 سالگی به بهترین رنکینگ جهانی خود که رتبه سوم جهانی بود دست یافت وی پس از کسب مدال‌های متعدد در رویدادهای انفرادی و تیمی جهان در سال 2011 و در مسابقات جهانی ایتالیا توجه همگان را به خود معطوف کرد و توانست یک رتبه چهارمی و نقره تیمی را در تورین ایتالیا کسب کند. وی به تازگی این افتخار را پیدا کرد تا در مراسم افتتاحیه بیست و ششمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان در سال 2011 که در کشور چین برگزار شد پرچم کشورش را حمل کند.

مهتاب پارسا مهر- متولد 20 فوریه 1989. عناوین این ورزشکار در سال 2011 عبارت است از:

* یونیورسیاد دانشجویان جهان - شنژن چین: مقام پنجم انفرادی

* یونیورسیاد دانشجویان جهان - شنژن چین: عنوان ششم تیمی

* مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان جهان - سال 2011 - تورین ایتالیا: مدال نقره تیمی

* مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان جهان - سال 2011 - تورین ایتالیا: مقام چهارم انفرادی

* مرحله دوم جام جهانی تیراندازی با کمان - سال 2011 - آنتالیا ترکیه: مدال طلای انفرادی

* مرحله دوم جام جهانی تیراندازی با کمان - سال 2011 - آنتالیا ترکیه: مدال نقره تیمی

* مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان دانشجویان جهان در چین - سال 2011: مدال نقره تیمی

* مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان دانشجویان جهان در چین - سال 2011: مقام نهم انفرادی

* مسابقات قهرمانی تیراندازی با کمان دانشجویان جهان در چین - سال2011: مدال نقره میکس

* مرحله دوم جام جهانی تیراندازی با کمان در سال 2010 میلادی - آنتالیا ترکیه: مدال نقره تیمی

فینال جام جهانی تیراندازی با کمان در سال 2011 میلادی اول و دوم مهرماه در استانبول ترکیه برگزار می شود.