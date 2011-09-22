اجرای مرحله سوم طرح "حیات دوباره" در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حبیب مقدم از آغاز مرحله سوم ثبت نام طرح "حیات دوباره" در استان قم خبر داد و گفت: طرح اهداء اعضاء یا همان طرح "حیات دوباره" توسط معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم در حال اجرا است.



وی در ادامه بیان داشت: طی ماه‌های اخیر مراجعات بی‌شماری برای ثبت‌نام و اهداء عضو به جمعیت هلال احمر شده بود که سازمان جوانان را بر آن داشت که زمینه را برای ثبت ‌نام مجدد فراهم آورد.



مقدم ضمن اعلام آمادگی جمعیت هلال احمر استان قم در مورد استقبال از جوانان داوطلب در این خصوص اظهار داشت: هلال احمر استان آمادگی ثبت‌نام از جوانان و داوطلبان و بشردوستان، همچنین سازمان‌ها و دیگر نهادهای انقلابی در راستای ثبت نام از اهداء کنندگان را دارد.



جانشین مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم افزود: تا کنون بیش از 2500 نفر ثبت‌نام کرده اند و امیدوارم در این دوره نیز استقبال خوبی از این طرح صورت گیرد.

