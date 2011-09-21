دفاع مقدس الگوی برجسته ای برای بیداری اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان اظهارداشت: در دوران دفاع مقدس، ایران مورد تحریم شدید به ویژه در تسلیحات نظامی بود تا جایی که حتی کشورهای دوست نیز از دادن تسهیلات نظامی به ایران سرباز زدند اما جوانان ایرانی با ایمانی محکم و اراده ای پولادین توانستند هشت سال در مقابل همه دنیا بایستند.

وی اظهارداشت: رژیم صدام با حمایت ابرقدرت ها و برخورداری از تجهیزات نظامی پیشرفته جنگ نظامی علیه ایران را آغاز کرد ولی ملت ایران با توکل بر خدا و اطاعت از امام خمینی (ره) نگذاشتند دشمن به اهداف خود برسد.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین با اشاره به اینکه پیشرفت های علمی و نظامی ایران اسلامی دنیا را خیره کرده است، گفت: این پیشرفت های عظیم با وجود همه تحریم ها برای ملت ایران بسیارغرور آفرین است.

وی ادامه داد: در ایران اسلامی نیروهای ‌انتظامی، سپاه و ارتش معنای متفاوت با سایر کشورها دارند زیرا نیروهای نظامی کشور تنها برای حفظ آب و خاک نمی جنگند بلکه با اعتقاد راسخ برای حفظ انقلاب و جمهوری اسلامی تلاش می کنند.