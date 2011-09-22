طرح آتیه مهر نیازمند اعتبار است/ مطالبات معوق بانک تعاون؛10 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله عظیمی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون در بحث تسیهلات ‌دهی و ارائه خدمات رویکرد مزیت‌ افزایی دارد، گفت: فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی از جمله مزیت‌های مطلوب در حوزه تعاون است که بالطبع حمایت‌های بانک توسعه تعاون به عنوان پشتوانه حمایتی را در اختیار دارند.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، شرکت‌های تعاونی را منشأ و جریان واقعی اقتصاد برشمرد و اظهار داشت: شرکت‌ های تعاونی در واقع بنگاه‌هایی هستند که ضمن توسعه روابط اقتصادی، در ترویج و تحکیم روابط اجتماعی و اقتصاد توام با اخلاق همگرایی نیز موثر هستند.

عظیمی بیان داشت: در بررسی معوقات بانکی نیز اقتصاد تعاونی از کمترین معوقات بانکی در قیاس با دیگر شیوه‌های اقتصادی برخوردار است که البته در این معوقات اندک نیز به هیچ وجه مقاصد مجرمانه مشاهده نمی‌شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه بانک توسعه تعاون در بحث معوقات بانکی به هیچ وجه رفتارهای قهری پیش نخواهد گرفت، گفت: بعضی از تحولات اقتصادی منتهی به محدودیت‌های فرامرزی که منجر به افت بازدهی‌ها در حوزه تعاون می‌شود باعث بروز مشکل معوقات بانکی در حوزه تعاون شده و امیدواریم با احیاء مجدد ظرفیت‌ بنگاه‌های تعاونی بتوانیم کم و کاستی‌های ناشی از این تحولات را جبران و در بحث بهره ‌وری حداکثری از ظرفیت‌ها موفق عمل کنیم.

این مقام مسئول در بخش تعاون، بیان داشت: کل مطالبات معوق بانک توسعه تعاون حدود 10درصد است. خوشبختانه معوقات این بانک معوقه طولانی مدت نیست و با رایزنی با بنگاه‌های اقتصادی تعاونی و بررسی آخرین وضعیت آنها، زمینه برای احیاء مجدد این بنگاه‌ها تا بهره‌ وری حداکثری از ظرفیت ‌ها و جبران معقوات فراهم است.

عظیمی اظهار داشت: یکی از پروژه‌های روز بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونگران، تعریف بسته‌های تخصصی برای هر یک از اتحادیه‌ ها است که البته بسته ‌های تعریف شده برای هر اتحادیه به لحاظ ماهیت، شکل و شغل متقاوت از دیگر بسته‌ ها است.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون تصمیم ‌گیری در خصوص طرح آتیه مهر را منوط به تأمین اعتبارات لازم دانست و تصریح کرد: اطلاع‌ رسانی در این باره بعد از قطعی شدن نحوه اجرا و مشارکت بانک توسعه تعاون در این طرح، انجام خواهد شد.