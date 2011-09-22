روزگار برزخی فرزندان سرهنگ فراری/ قذافی زادگان چه پایانی دارند

نبرد لیبی آرام آرام به پایان خود نزدیک می شود و انقلابیون پس از تصرف دژ اصلی معمر قذافی یعنی طرابلس تلاش می کنند که آخرین سنگرهای وی در سبها، سرت و بنی ولید و دیگر مناطق محدود را فتح کنند.

این در حالی است که انقلابیون اعلام کرده اند که کنترل شهر سبها را به دست گرفته اند و منطقه "قذاذفه" قبیله ای که معمر قذافی به آن تعلق دارد، نیز به تصرف آنها در آمده است، اما هنوز به طور کامل نتوانسته اند بر سرت زادگاه قذافی و بنی ولید سنگر مستحکم دیکتاتور فراری غلبه کنند.

آنچه مسلم است اینکه دیگر قذافی جایی در لیبی ندارد هر چند که دستگیر نشدن وی سبب شده است که نیروهای وفادار به وی همچنان مقاومت کنند.

تلاشهای دیکتاتور فراری هم اکنون به نوارها و پیامهای صوتی خلاصه شده است که در آن به دوستان غربی خود ناسزا می گوید و وعده پیروزی به هواداران خود می دهد.

هم اکنون علاوه بر رژیم قذافی خانواده اش نیز از هم فروپاشیده است .هر روز اخباری درباره حضور قذافی در منطقه ای از لیبی منتشر می شود که آخرین آن به نقل از شاهدان عینی در سبها پیش از تصرف کامل آن بود.

یک پایگاه عربی درباره حال و روز دیکتاتور فراری نوشت : معمر قذافی در سال 1975 در دیوان سبز خود آورده بود:"فردی که خانواده ندارد بی فایده است و نمی تواند زندگی کند"، این در حالی است که هم اکنون خانواده اش از هم فروپاشیده است آیا زندگی برای قذافی بی معنا شده است؟9 فرزند وی کجا هستند؟ آیا هنوز در قید حیات هستند؟

سیف الاسلام

بازوی راست پدر بود و با اینکه فرزند اول نیست، اما فرد مورد نظر قذافی برای جانشینی بود. وی در سال 1972 متولد شد و فارغ التحصیل مهندسی از وین است. مردم لیبی به عنوان یک فرد اصلاح طلب به وی نگاه می کردند، زیرا سبب از بین رفتن تلاشهای پدر برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی بود.

وی به گفته "مورینو اوکامبو" دادستان دادگاه بین المللی جنایی مرتکب جنایات ضد انسانی زیادی شده است و به همراه پدر و "عبدالله السنوسی" رئیس اطلاعات رژیم مزدورانی را برای کشتار تظاهرات کنندگان اجیر کرده است.

سیف الاسلام در واکنش به اتهامات اوکامبو گفت : لعنت بر دادگاه جنایی.

مکان : وی در ابتدا به وسیله انقلابیون دستگیر شد، اما توانست فرار کند بر اساس آخرین اخبار واصله وی در بنی ولید دیده شده است .

محمد قذافی

وی متولد سال 1970، رئیس بخش ارتباطات رژیم لیبی و رئیس کمیته المپیک این کشور بود. وی شبکه اینترنت لیبی را در آغاز قیام از کار انداخت. وی به دست انقلابیون دستگیر شد، اما مانند برادر توانست از چنگ آنها بگریزد.

مکان: اغلب گزارشها حکایت از فرار وی به الجزایر همراه با مادرش "صفیه ورکش"، خواهرش عایشه و برادرش هانیبال دارد.

الساعدی قذافی

متولد سال 1973 و بازیکن سابق فوتبال است، وی فرماندهی نیروهای ویژه رژیم قذافی را بر عهده دارد. ساعدی سرمایه گذاری زیادی در فیلمهای هالیوودی کرده است.

شاهدان عینی معتقدند که وی دستور تیراندازی به سوی تظاهرات کنندگان بیگناه در بنغازی را داده بود. وی یکی از مظنونین پلیس بین الملل(اینترپل) به همراه پانزده شخصیت دیگر رژیم لیبی است.

مکان : در ابتدا گزارشهایی مخابره شد مبنی بر اینکه الساعدی به اسارت انقلابیون درآمده است، اما بعدها مشخص شد که مکان وی مشخص نیست و برخی احتمال دادند که وی در نیجر مخفی شده باشد.

هانیبال قذافی

در سال 1976 به دنیا آمد، دریانورد ماهری است، اما رفتارهای عجیبی از وی از سر زده است که از جمله آنها می توان به حمله به ماموران آتش نشانی ایتالیا در سال 2001، بازداشت به جرم مصرف الکل در پاریس، حمله به دو کارمند در سوئیس و عامل تیرگی روابط میان سوئیس و لیبی بود.

گزارشها حاکی است که وی ماموریت دفاع از جنوب طرابلس را بر عهده دارد.

مکان : برخی خبرها حاکی است که وی به الجزایر فرار کرده است.

معتصم قذافی

وی در سال 1977 متولد شده است و رئیس دستگاه امنیتی رژیم لیبی بوده است. معتصم یکی از فرزندان قدرتمند قذافی و رقیب سرسخت سیف الاسلام برای رسیدن به قدرت بود.

معتصم با "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا، "جو لیبرمن" عضو مجلس سنا و "جان مک کین" در سال 2009 دیدار کرد. اسناد ویکی لیکس وی را دارای تفکرات عجیب توصیف کرده و آورده است : وی دستور مین گذاری شهر البریقه را داد.

مکان: گمان بر این است که وی به الجزایر گریخته باشد.

سیف العرب قذافی

به گزارش مهر، وی متولد 1982 است و در دانشگاه فنی مونیخ درس خوانده است وی شهرت چندانی ندارد. برخی معتقدند که وی در حملات هوایی ناتو در 30 آوریل در ویلایش کشته شده باشد، اما برخی منابع بر این باورند که وی از جانب پدر مامور سرکوب انقلابیون در شرق لیبی شده بود، اما به آنها پیوسته است.

عایشه قذافی

وی متولد سال 1976 است، عایشه که وکیل شده بود به تیم دفاع از صدام دیکتاتور معدوم عراق پیوست. وی همچنین وکیل منتظر الزیدی روزنامه نگاری که کفشش را به سوی "جرج بوش" رئیس جمهوری سابق آمریکا پرتاب کرد، رئیس جمعیت خیریه لیبی، سفیر حسن نیت سازمان ملل در مبارزه با ایدز و حقوق زنان بود.

وی به ناتو درباره دخالت در لیبی هشدار داده و گفته بود : آمریکایی ها در عراق پس از ده سال با مقاومت روبرو شدند و در لیبی این وضع برای آنها بدتر خواهد بود.

مکان: گفته می شود وی به الجزایر رفته و در آنجا فرزندی به دنیا آورده باشد.

خمیس قذافی

وی در سال 1983 متولد شد، فرزند کوچک قذافی و فرمانده تیپ 32 ارتش قذافی است.خبرهایی درباره کشته شدن وی در جنگ میان انقلابیون و گردانهای قذافی بارها منتشر شد و انقلابیون اعلام کردند که جسد وی و السنوسی رئیس سازمان اطلاعات رژیم قذافی را کشف کرده اند.

مکان: گفته می شود که خمیس قذافی کشته شده است.

هناء قذافی

فرزند خوانده قذافی است و گزارشها حاکی است که وی در بمباران طرابلس در سال 1986 کشته شد، اما روزنامه دیلی تلگراف انگلیس فاش کرد که وی پس از معالجات درمانی زنده مانده است و یک روزنامه آلمانی هم از زنده بودن و اشتغال وی به پزشکی خبر داده است.