تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سی و یکم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم شوال سال 1432 هجری قمری و بیست و دوم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- هفته پنجم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* علم و ادب سایپای مشهد - میثاق تهران، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد

* گیتی پسند اصفهان - راه ساری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان

* شهید منصوری قرچک - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک

* صبای قم - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم

* پرسپولیس تهران - فیروز صفه اصفهان، ساعت 17، سالن فدراسیون هندبال

- مرحله نخست رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور از امروز در مجموعه آفتاب انقلاب تهران آغاز می‌شود.

- روز دوم از مرحله دوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* شیرین فراز کرمانشاه - کیمیا رشد آق قلا، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* اتکا گلستان - تاک مهر تاکستان، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی گرگان

* پیکان قزوین - یاد آوران خرمشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه ایران خودرو

* جهان الکتریک نیشابور- گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی نیشابور

* تربیت یزد - خزر محمودآباد، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد

* نیروی زمینی تهران - نماینده استان البرز، ساعت 14:45، ورزشگاه جی تهران

* شهرداری نقده - داماش درود، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی نقده

* شهرداری یاسوج - شهرداری فردوس، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج

* استقلال صنعتی - شهرداری چابکسر، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اهواز

* سایپا شمال - اتحاد پاکدشت، ساعت 14:45، ورزشگاه وطنی قائمشهر

- روز دوم از مرحله گروهی شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

سالن 12 هزار نفری آزادی:

* قزاقستان - تایلند (ساعت 10)

* هند - افغانستان (ساعت 14)

* پاکستان - ژاپن (ساعت 16)

* چین تایپه - ایران (ساعت 18)

سالن والیبال آزادی:

* کره جنوبی - ترکمنستان (ساعت 10)

* ازبکستان - سریلانکا (ساعت 14)

* اندونزی - چین (ساعت 16)

* استرالیا - قطر (ساعت 18)

- مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه B:

* افغانستان - مالدیو

* یمن - پاکستان

* امارات - کویت

گروه F:

* کره‌‎جنوبی - کامبوج

* چین تایپه - لائوس

* ژاپن - ویتنام

گروه E:

* میانمار - گوام

* تایلند - هنگ‌کنگ

* استرالیا - اندونزی