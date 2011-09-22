تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سی و یکم شهریورماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و سوم شوال سال 1432 هجری قمری و بیست و دوم سپتامبر سال 2011 میلادی.
- هفته پنجم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* علم و ادب سایپای مشهد - میثاق تهران، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد
* گیتی پسند اصفهان - راه ساری، ساعت 16، سالن پیروزی اصفهان
* شهید منصوری قرچک - شهرداری ساوه، ساعت 16، سالن هفتم تیر قرچک
* صبای قم - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16، سالن شهید حیدریان قم
* پرسپولیس تهران - فیروز صفه اصفهان، ساعت 17، سالن فدراسیون هندبال
- مرحله نخست رقابتهای دوومیدانی قهرمانی باشگاههای کشور از امروز در مجموعه آفتاب انقلاب تهران آغاز میشود.
- روز دوم از مرحله دوم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* شیرین فراز کرمانشاه - کیمیا رشد آق قلا، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* اتکا گلستان - تاک مهر تاکستان، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی گرگان
* پیکان قزوین - یاد آوران خرمشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه ایران خودرو
* جهان الکتریک نیشابور- گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی نیشابور
* تربیت یزد - خزر محمودآباد، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد
* نیروی زمینی تهران - نماینده استان البرز، ساعت 14:45، ورزشگاه جی تهران
* شهرداری نقده - داماش درود، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی نقده
* شهرداری یاسوج - شهرداری فردوس، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج
* استقلال صنعتی - شهرداری چابکسر، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اهواز
* سایپا شمال - اتحاد پاکدشت، ساعت 14:45، ورزشگاه وطنی قائمشهر
- روز دوم از مرحله گروهی شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
سالن 12 هزار نفری آزادی:
* قزاقستان - تایلند (ساعت 10)
* هند - افغانستان (ساعت 14)
* پاکستان - ژاپن (ساعت 16)
* چین تایپه - ایران (ساعت 18)
سالن والیبال آزادی:
* کره جنوبی - ترکمنستان (ساعت 10)
* ازبکستان - سریلانکا (ساعت 14)
* اندونزی - چین (ساعت 16)
* استرالیا - قطر (ساعت 18)
- مسابقات فوتبال انتخابی قهرمانی نوجوانان آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه B:
* افغانستان - مالدیو
* یمن - پاکستان
* امارات - کویت
گروه F:
* کرهجنوبی - کامبوج
* چین تایپه - لائوس
* ژاپن - ویتنام
گروه E:
* میانمار - گوام
* تایلند - هنگکنگ
* استرالیا - اندونزی
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