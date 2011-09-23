تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه یکم مهرماه 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم شوال سال 1432 هجری قمری و بیست و سوم سپتامبر سال 2011 میلادی.

- مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی جهان امروز هم در شهر "کپنهاگ" دانمارک با حضور رکابزنان کشورمان پیگیری می‌شود که طی آن شرکت کنندگان در ماده استقامت جاده مردان (زیر 23 سال) به مسافت 168 کیلومتر به رقابت با هم می‌پردازند.

- روز سوم از شانزدهمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

سالن 12 هزارنفری آزادی:

* افغانستان - چین تایپه (ساعت 10)

* ژاپن - قزاقستان (ساعت 14)

* تایلند - پاکستان (ساعت 16)

* ایران - هند (ساعت 18)

سالن والیبال آزادی:

* چین - ازبکستان (ساعت 10)

* سریلانکا - اندونزی (ساعت 14)

* ترکمنستان - استرالیا (ساعت 16)

* قطر - کره جنوبی (ساعت 18)

- مرحله دوم از رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* استیل آذین سمنان - مقاومت تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی سمنان

* البدر بندر کنگ - کاوه تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی بندر لنگه

* فولاد نوین اهواز - شهرداری اراک، ساعت 14:45، ورزشگاه فولاد اهواز

* گسترش فولاد سهند - ابومسلم خراسان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز

* داماش ایرانیان - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:45، ورزشگاه کارگران تهران

* گل گهر سیرجان - چوکای تالش، ساعت 14:45، ورزشگاه گل گهر سیرجان

* آشیان گستران ورامین - مس رفسنجان، ساعت 14:45، ورزشگاه فتحی ورامین

* پیام مخابرات فارس - ذوب آهن نوین، ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز

* ایرانجوان بوشهر - نفت نوین آبادان، ساعت 14:45، ورزشگاه بهشتی بوشهر

- تیم ملی بسکتبال ایران امروز در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به مصاف اردن می‌رود.

- مراسم چهلمین روز درگذشت کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال ایران ساعت 16 امروز در امامزاده طاهر کرج برگزار می‌شود.

- مرحله نخست رقابت‌های دوومیدانی باشگاه‌های کشور امروز هم در مجموعه آفتاب انقلاب تهران پیگیری می‌شود که طی آن دوومیدانی کاران در موادی چون دوی نیمه ماراتن، پرتاب چکش، 400 متر، پرش سه گام، پرتاب دیسک، 200 متر، پرش ارتفاع، 3 هزار متر مانع، 800 متر، 4 در400 متر و 10 هزار متر به همراه پنج ماده (110 متر مانع، پرتاب دیسک، پرش با نیزه، پرتاب نیزه و 1500 متر) دهگانه به مصاف هم می‌روند.