فعالیت 10 واحد صنعتی در بوشهر با مشارکت سرمایه گذار خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این واحدها شامل دو واحد پتروشیمی های آریاساسول، مهر، یک واحد تولید گچ پاکتی، دانه بندی، تولید توری فلزی، یک واحد تولید آمونیاک و اتیلن گلایکول و ساخت آب شیرین کن است که در شهرستان های بوشهر، دشتستان، کنگان و جزیره خارک فعالیت می کنند .

وی، حجم سرمایه گذاری این واحدها را 11 هزار و 400 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود : اتیلن، گچ ساختمانی و پلی اتیلن سنگین از تولیدات این واحدهاست که به خارج از کشور صادر می شود .

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: در این واحدها یک هزار و 629 نفر ایرانی و 176 نفر خارجی مشغول به کارند .

وی افزود: 4 طرح صنعتی دیگر برای تولید متانول، اتیلن، پلی اتیلن سنگین و اوره و آمونیاک با حجم سرمایه گذاری دو هزار و 800 میلیون دلار به زودی در منطقه عسلویه مستقر می شوند .