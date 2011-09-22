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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۳

مرحمتی خبر داد:

فعالیت 10 واحد صنعتی در بوشهر با مشارکت سرمایه گذار خارجی

فعالیت 10 واحد صنعتی در بوشهر با مشارکت سرمایه گذار خارجی

بوشهر- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: هم اکنون با مشارکت سرمایه گذار خارجی 10 واحد صنعتی در بوشهر در حال فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این واحدها شامل دو واحد پتروشیمی های آریاساسول، مهر، یک واحد تولید گچ پاکتی، دانه بندی، تولید توری فلزی، یک واحد تولید آمونیاک و اتیلن گلایکول و ساخت آب شیرین کن است که در شهرستان های بوشهر، دشتستان، کنگان و جزیره خارک فعالیت می کنند.

وی، حجم سرمایه گذاری این واحدها را 11 هزار و 400 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود : اتیلن، گچ ساختمانی و پلی اتیلن سنگین از تولیدات این واحدهاست که به خارج از کشور صادر می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: در این واحدها یک هزار و 629 نفر ایرانی و 176 نفر خارجی مشغول به کارند.

وی افزود: 4 طرح صنعتی دیگر برای تولید متانول، اتیلن، پلی اتیلن سنگین و اوره و آمونیاک با حجم سرمایه گذاری دو هزار و 800 میلیون دلار به زودی در منطقه عسلویه مستقر می شوند.

مرحمتی گفت: سرمایه گذاران خارجی از کشورهای آلمان، هندوستان، سنگاپور، فرانسه، امارات متحده عربی ،انگلستان ،اندونزی ،عمان و ایتالیا هستند.

کد مطلب 1414256

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