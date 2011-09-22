تغییر معاونان سازمان محیط زیست/ 112 روز هوای ناسالم در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بوده که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

معاونان جدید سازمان محیط زیست منصوب شدند



این هفته طی احکامی از سوی محمدجواد محمدی زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر اصغر محمدی فاضل به سمت معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و دکتر عبدالرضا کرباسی به سمت معاون محیط زیست دریایی منصوب شدند.



پیش از این دکتر صدوق و دکتر نبوی معاونان محیط طبیعی و محیط دریایی سازمان محیط زیست بودند.

پایتخت نیمه نخست سال را با 112 روز هوای ناسالم سپری کرد

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان اینکه تعداد روزهای ناسالم در هوای پایتخت در 6 ماهه نخست سال جاری معادل 112 روز است گفت: در هشت سال گذشته در تمام مدت سال این تعداد روز ناسالم در تهران نداشته‌ایم.



یوسف رشیدی افزود: تعداد روزهای ناسالم در پایتخت در کل سال 89 معادل 103 روز بوده که این مسئله نشان می دهد در 6 ماه نخست سال جاری تعداد روزهای ناسالم از کل روزهای ناسالم سال گذشته بیشتر بوده است.



به گفته وی، در 6 ماه نخست سال جاری تعداد روزهای بسیار ناسالم هوای تهران معادل سه روز بوده که این رقم نیز در 10 سال گذشته بی سابقه بوده و تعداد کل روزهای بسیار ناسالم سال 89 برابر یک روز بوده است.



رشیدی اظهار داشت: تعداد روزهای سالم 6 ماه نخست سال 90 در تهران برابر 68 روز و هیچ روزی با هوای پاک در این 6 ماه در پایتخت وجود نداشته است.

تعداد پارکینگهای تهران کمتر از 10 درصد نیاز فعلی است

در این هفته مدیرکل سابق دفتر آلودگی هوای سازمان محیط زیست گفت: تعداد پارکینگهای تهران بسیار محدود و کمتر از 10 درصد نیاز فعلی شهر است.



جواد بداق جمالی افزود: افزایش تولید خودرو تنها معضل آلودگی هوا در کشور نیست بلکه نبود زیرساختها برای حمل و نقل عمومی مشکل اصلی این موضوع است.



به گفته وی، اگر ناوگان حمل و نقل عمومی گستردگی لازم و ضریب نفوذ بالایی داشته باشد مردم ناچار به استفاده از خودروی شخصی نیستند و در نتیجه تقاضا برای افزایش تولید نیز کمتر می شود و در حال حاضر تعداد زیادی از مردم به خطوط مترو و خطوط ویژه اتوبوس دسترسی ندارند.

تخریب کوهستان شاهوار به بهانه برداشت سنگ معدن

رئیس انجمن کوهنوردان ایران گفت: تخریب و جاده کشی در کوهستان شاهوار در بلندترین ارتفاعات البرز شرقی به بهانه گمانه زنی برای برداشت سنگ معدن بوکسید است ولی هدف اصلی پیمانکاران تصاحب زمینهای این منطقه است.



عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کشور ما بسیاری از زیستگاههای طبیعی و بکر به دلیل کم اهمیت بودن محیط زیست نزد مسئولان نه تنها برای برداشت مواد معدنی بلکه در بیشتر مواقع برای گمانه زنی وجود چنین موادی نابود می کنند.

ضریب پایین امنیت جانی محیط بانان تهدید جدی برای حیات وحش است

یک فعال محیط زیست گفت: کمبود تعداد محیط بانان و نبود امنیت جانی برای همین تعداد کم برای مقابله با متجاوزین زیاده خواه ،انگیزه های آنها را برای مبارزه با این افراد کاهش می‌دهد.



مهرداد مسیبی با اشاره به کشتار یک خرس ماده و توله هایش در سمیرم اصفهان افزود: نه تنها نبود امنیت جانی برای محیط بانها در مقابله با متجاوزین زیاده خواه، انگیزه های آنها را برای مقابله با این افراد کاهش داده بلکه تعداد نیروهای حفاظتی هم کفاف سطح عرصه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را نمی‌دهد.

برنامه پاکسازی جنگل در پنج استان کشور اجرا شد

سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی کشور در استانهای کرمانشاه، گیلان، مازندران، گلستان و اصفهان در پاسداشت سال جهانی جنگلها و دهه تنوع زیستی، برنامه پاکسازی مشارکتی جنگل را روز جمعه 25 شهریور برگزارکردند.

احداث 200 کارخانه برای مدیریت صحیح پسماندها ضروری است

این هفته رئیس سابق محیط زیست شهر تهران گفت: روزانه بیش از 48 هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود ومحلهای دفن پسماندها شامل اراضی بسیار با ارزش، حاصلخیز و غنی استانهای شمالی است که از یکسو به دریا و از سوی دیگر به جنگلها، دشتها یا دامنه ها سرازیر می شوند و در سایر نقاط کشور نیز مانند تهران، به دلیل کمبود زمین، نشت شیرابه به آبهای زیرزمینی و سایر مسائل موجود بکارگیری سیستمهای مدرن مدیریت پسماند را ضروری می کند تا علاوه بر از بین بردن پسماندها، خروجی سیستم به گونه ای باشد که بتوان از آن استفاده مجدد کرد.



به اعتقاد انصاری ، بر اساس مطالعات انجام شده در کشور با توجه به حجم زباله تولیدی در شهرهای کشور احداث 50 کارخانه کمپوست به ظرفیت 8 هزارو 558 تن در روز، 52 کارخانه بازیافت کاغذ و مقوا به ظرفیت هزارو 287 تن در روز، 82 کارخانه بازیافت پلاستیک به ظرفیت هزار و989 تن در روز، 34 کارخانه بازیافت فلزات، 4 کارخانه بازیافت PET به ظرفیت 60 تن در روز و 20 کارخانه زباله سوزی به ظرفیت 4 هزار تن در روز در کشور ضروری است.

پیش از تأمین آب دریاچه ارومیه باید نمک آن را جمع‌آوری کرد

این هفته پدر علم کویرشناسی ایران با بیان اینکه اولین و مهمترین راهکار برای نجات دریاچه ارومیه پیش از تأمین آب مورد نیاز آن جمع آوری میلیاردها تن نمک موجود در کف این دریاچه است گفت: این نمکها سرمایه بسیار عظیم و رایگانی هستند که در کنار فاجعه خشک شدن دریاچه نصیب کشور شده است.



پرویز کردوانی افزود: با جمع آوری نمک کف دریاچه ارومیه می توان نیاز بسیاری از کارخانه های پتروشیمی و همچنین نمک مورد نیاز برای چاهای استخراج نفت را تأمین کرد.



به گفته وی، با این اقدام نه تنها به لحاظ اقتصادی منفعت بسیاری کسب می شود بلکه با توجه به بادی که در آذربایجان غربی از طرف غرب می وزد از نمکزار شدن زمینهای زراعی موجود در شرق دریاچه در شهرستانهای عجب شیر و بناب جلوگیری می شود.

دریاچه‌های خشک شده در جهان/ تغییر مسیر رودخانه آرال را خشک کرد

این هفته عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل و مرتع گفت: تغییر مسیر رودخانه های اطراف دریاچه آرال به سمت کشتزارهای پنبه عامل اصلی خشک شدن دریاچه آرال بود.



محمد درویش افزود: اگرچه کارشناسان بسیاری در دهه 80 تا 90 میلادی نسبت به خشک شدن دریاچه آرال در دهه 80 تا 90 میلادی هشدار داده بودند اما دولت جماهیر شوروی سابق بدون توجه به این هشدارها اقدام به انحراف مسیر رودخانه های اطراف دریاچه آرال به سمت 400 هزار کشتزار پنبه و جلوگیری از ورود آب به دریاچه آرال کرد تا این دریاچه کاملاً خشک شد.



به گفته وی، با خشک شدن این دریاچه باران نمک حاصل از خشکیدگی دریاچه آرال تمام 400 هزار هکتار کشتزار پنبه را که آب رودخانه های اطراف برای آن منحرف شده بود نابود شد و نه اهداف اقتصادی و نه اهداف زیست محیطی هیچ یک محقق نشد.



اکوسیستم دریاچه ارومیه هرگز دچار تغییر نمی شود

پدر علم محیط زیست ایران گفت: توالی یا تغییر تدریجی اکوسیستم در مورد دریاچه ارومیه با شوری بسیار بالا امکانپذیر نیست.



دکتر اسماعیل کهرم افزود: توالی یا تغییر تدریجی اکوسیستم به فرایندی اطلاق می شود که طی آن یک اکوسیستم طبیعی مانند دریاچه یا تالاب بدون دخالت انسان مثلا به دلیل رشد و انبوهی گیاهان در طول 200 یا 300 سال به جنگل تبدیل می شود.



به گفته وی، میزان شوری دریاچه ارومیه در حدی بالاست که هیچ گیاهی به جز جلبکها که همواره بایستی در محیط های آبی باشند قادر به رشد و نمو در آن نیستند بنابراین تا زمانی که جلوی ورود آب به این دریاچه توسط انسان گرفته نشود امکان تغییر اکوسیستم آن و خشک شدن در اثر توالی وجود ندارد.



این در حالی است که دکتر پرویز کردوانی پدر علم کویر شناسی ایران خشک شدن برخی از تالابها و دریاچه ها را در کشور و دنیا به دلیل توالی و تغییر طبیعی اکوسیستم اجتناب ناپذیر دانست.