مدیران فارس نردبام افرادی خاص نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی شامگاه چهارشنبه درمراسم شورای اداری استان فارس گفت: تمامی مسئولان استان باید در مقابل افراد زیاده خواه هوشیار و در انجام کارهای مختلف اولویت ها را در نظر داشته باشند.

وی ادامه داد: افرادی که همیشه باعث ناراحتی شدند و هیچ گاه از خواسته های خود دست برنداشته اند و اگر به خواسته های خود نمی رسیدند باعث دل ناگرانی شدند از همین افراد زیاده خواه بودند که این قشر بیشترین لطمات را به جامعه و نظام خواهد زد.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید به سمت مردم و بدنه مردم حرکت کنیم، تاکید کرد: حرکت مدیران باید به سمت بدنه مردم باشد و میل به آن داشته باشیم که از مشکلات مردم مطلع شویم و برای رفع آن تلاش کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس، گفت: باید همکاری نزدیکی میان بدنه جامعه و مدیران وجود داشته باشد.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: انجام کارها باید اولویت هایی داشته باشد که از جمله این اولویت ها رضای خدا و توجه به عدل و مردم است.

توجه به مسائل فرهنگی در فارس اولویت است

در ادامه این مراسم فرمانده سپاه فجر استان فارس نیز گفت: اهل سیاه نمایی نیستیم، مباحث خوب فرهنگی در استان زیاد داریم ولی در عین حال مشکلات فرهنگی نیز وجود دارد.

سردار غلامحسین غیب پرور تاکید کرد: باید به داد فرهنگ این استان رسید و برنامه های مختلفی را در خصوص مباحث فرهنگی دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به مباحث فرهنگی در ادارات می تواند کمک فراوان به وضعیت جامعه داشته باشد، افزود: ادارات یکی از مهمترین مراکزی است که می تواند بر فرهنگ جامعه تاثیر گذار باشد که در این راستا اگر تنها در ادارات مسائل فرهنگی را به درستی اجرایی کنیم جامعه نیز تغییر خواهد کرد.