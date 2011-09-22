دشمن به دنبال حذف اعتقادات مذهبی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نمایشگاه تخصصی دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی( ره) عصر چهارشنبه در حوزه نیروی دریایی راهبردی در نوشهر افتتاح شد.

امیر دریادار حبیب الله سیاری عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحرکات و دسیسه های دشمن در طول انقلانب اسلامی اظهار داشت: دشمن در ابتدای وقوع انقلاب اسلامی، با طرح جنگ سخت درصدد بوده که از رشد صدور انقلاب جلوگیری کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جنگ نرم را ترفند دیگر معاندان و دشمنان نظام پس از هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: پس از تهاجم فرهنگی و به دنبال آن شبیخون فرهنگی و غارت فرهنگی ، دشمنی ها علیه انقلاب اسلامی وارد مرحله جنگ نرم شد.

وی اضافه کرد: هدف ازجنگ نرم تسلط برافکار انسانها به ویژه قشرجوان جامعه بوده که براثر آن، تدبیر و تغییر در رفتارها، ساختار و ساماندهی دچار بی نظمی می شود و در نهایت به مرور زمان استحاله فرهنگی شکل می پذیرد.

دریادار سیاری به راههای مقابله با تهاجم نرم پرداخت و گفت: فرهنگ سازی اعتقادی، ارتباط با جوانان، توجه جدی به معارف دینی و احیای ارزشهای دفاع مقدس نقش ویژه ای در مبارزه با تهدیدات نرم دشمنان خواهد داشت.

این مسئول ارشد نیروی دریایی تاکید کرد: با توکل و ایمان به خدا و توجه به فرهنگ ارزشهای انقلاب باید با آگاهانه و بصیرت به مقابله با جنگ نرم پرداخت.

وی درادامه به پرورش نیروی انسانی عالم ومتدین درنیروی دریایی اشاره کرد. وی عنوان داشت: پرورش نیروی انسانی ایمان محور در راس برنامه های نیروی دریایی جمهوری اسلامی قرار دارد.

سیاری تصریح کرد: نیروی دریایی با اقتدارمدافع منافع ومنابع ملت درمرزهای دریایی کشور با عنوان نیروی دریایی راهبردی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش یادآور شد: تمام تلاشمان در مسیر دستیابی به چشم انداز توسعه پایدار و میزان توانمندی های ملت از منابع دریایی بوده است.