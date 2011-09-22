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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

گرجی اعلام کرد:

دبیرخانه دائمی جشنواره قصه گویی رضوی در مازندران مستقر شد

دبیرخانه دائمی جشنواره قصه گویی رضوی در مازندران مستقر شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران گفت: با موافقت مسئولان جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)، دبیرخانه دائمی جشنواره قصه گویی رضوی در مازندران مستقر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: عملکرد موفق دبیرخانه جشنواره قصه گویی رضوی در سال گذشته، سبب راه اندازی دبیرخانه دائمی این جشنواره در مازندران شده است.

وی اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 235 اثر از سراسر کشور و 60 کشور جهان به دبیرخانه جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع) رسیده است.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران با اشاره به اینکه جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی، دهم و یازدهم مهرماه در ساری برگزار می شود، تصریح کرد: دو دبیرخانه در کشور افغانسان و لبنان برای جمع آوری آثار جشنواره، تشکیل شده است.

عزیززاده گرجی افزود: مرحله نهایی داوری جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی هفته آینده به پایان می رسد.

دبیر جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی از مسئولان ارشد استان خواست تا اعتبارات حمایتی به جشنواره را قبل از برگزاری این همایش پرداخت کنند.
 

کد مطلب 1414308

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