برنامه های هفته دفاع مقدس اعلام شد / 180 برنامه سهم ارگان های یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سید هدایت بنی فاطمه عصر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، شهدا و ایثارگران، به ویژه چهار هزار شهید استان یزد اظهار داشت: این تعداد برنامه به غیر از 270 برنامه ای است که توسط سپاه الغدیر استان یزد و بسیج در سطح استان برگزار می شود.

بنی فاطمه افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس متولی اجرای 20 مراسم است که از پنجشنبه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس به مدت یک هفته اجرا می شود.

وی رژه نیروی های مسلح، گلباران مزار شهدای سرار استان، افتتاح نمایشگاه پوستر خط نقاشی، برگزاری کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی دفاع مقدس، دیدار خانواده معظم شهدا با حضور مدیران ارگان ها، برپایی نمابشگاه کودک و... را از جمله برنامه های محوله به این بنیاد خواند.

بنی فاطمه یادآور شد: کارهای ویژه ای برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس انجام شده که تولید دومین آلبوم موسیقیایی دفاع مقدس، افتتاح دومین مجموعه نمایشگاهی خط شکنان، تولید چهار مجموعه نرم افزاری سرداران استان، طراحی پوستر دفاع مقدس و... از این جمله است.

بنی فاطمه افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه های استانی، مساعدت های لازم انجام شده و امید آن می رود که امسال هفته دفاع مقدس خوبی را پیش رو داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، دوران دفاع مقدس را برگ زرینی از افتخارات ملت سرافراز ایران دانست و تاکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزش های دوران دفاع مقدس اصلی ترین وظیفه ما در اجرای برنامه های این هفته است.