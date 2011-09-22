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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

مردانی در گفتگو با مهر:

همایش "عصری با خاطره" در خمین برگزار می‌شود

همایش "عصری با خاطره" در خمین برگزار می‌شود

خمین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، همایش "عصری با خاطره" در خمین برگزار می‌شود.

غلامرضا مردانی درگفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس در خمین افزود: همایش عصری با خاطره  با قرائت شعر توسط شعرا و همچنین خاطره‌گویی آزادگان دوران دفاع مقدس دوشنبه 4 مهرماه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می‌شود.

مردانی در ادامه به برپایی ایستگاه نقاشی با عنوان دفاع مقدس از دیدگاه کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از 31 شهریورماه همزمان با هفته دفاع مقدس در میدان مدرس خمین افتتاح شده و به مدت 3 روزفعالیت دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین عنوان کرد: همچنین همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه عفاف و حجاب و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در میدان انقلاب این شهرستان برپا می‌شود.
 

کد مطلب 1414317

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