غلامرضا مردانی درگفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس در خمین افزود: همایش عصری با خاطره با قرائت شعر توسط شعرا و همچنین خاطره‌گویی آزادگان دوران دفاع مقدس دوشنبه 4 مهرماه در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می‌شود.

مردانی در ادامه به برپایی ایستگاه نقاشی با عنوان دفاع مقدس از دیدگاه کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه از 31 شهریورماه همزمان با هفته دفاع مقدس در میدان مدرس خمین افتتاح شده و به مدت 3 روزفعالیت دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خمین عنوان کرد: همچنین همزمان با هفته دفاع مقدس نمایشگاه عفاف و حجاب و نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در میدان انقلاب این شهرستان برپا می‌شود.

