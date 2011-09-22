فرنگی کاران بزرگسال مازندران وزن کشی کردند

قدرت الله نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این وزن کشی همه چهره های سرشناس کشتی فرنگی بزرگسالان مازندران از جمله عادل و صابر بالی تبار، محمد رضا اکبری، مهران محمدی و بابک شیرزاد حضور داشتند.

وی ادامه داد: به جز محسن حاجی پور، قاسم رضایی و بشیرباباجان زاده که هفته گذشته در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان حضور داشتند و از شرکت در این مسابقات معاف شدند، بقیه کشتی گیران سرشناس استان وزن کشی کردند.

رئیس هیئت کشتی آمل اضافه کرد: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران ازساعت 9 صبح امروز پنجشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل آغاز شده است .

نهاوندیان اضافه کرد: شهرستان آمل به عنوان میزبان مسابقات با دو تیم شرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: کمیته فنی هیئت کشتی مازندران در محل برگزاری مسابقات حضور دارد و نفرات برتر را انتخاب و در قالب تیم منتخب استان به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور اعزام خواهد کرد.