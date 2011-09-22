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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

نهاوندیان به مهر خبر داد:

فرنگی کاران بزرگسال مازندران وزن کشی کردند

فرنگی کاران بزرگسال مازندران وزن کشی کردند

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت کشتی شهرستان آمل گفت: 70 کشتی گیر از شهرهای مازندران برای شرکت در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران شامگاه چهارشنبه وزن کشی کردند.

قدرت الله نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این وزن کشی همه چهره های سرشناس کشتی فرنگی بزرگسالان مازندران از جمله عادل و صابر بالی تبار، محمد رضا اکبری، مهران محمدی و بابک شیرزاد حضور داشتند.

وی ادامه داد: به جز محسن حاجی پور، قاسم رضایی و بشیرباباجان زاده که هفته گذشته در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان حضور داشتند و از شرکت در این مسابقات معاف شدند، بقیه کشتی گیران سرشناس استان وزن کشی کردند.

رئیس هیئت کشتی آمل اضافه کرد: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران ازساعت 9 صبح   امروز پنجشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل  آغاز شده است .

نهاوندیان اضافه کرد: شهرستان آمل به عنوان میزبان مسابقات با دو تیم شرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: کمیته فنی هیئت کشتی مازندران در محل برگزاری مسابقات حضور دارد و نفرات برتر را انتخاب و در قالب تیم منتخب استان به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور اعزام خواهد کرد.

کد مطلب 1414318

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