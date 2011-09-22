به گزارش خبرنگار مهر، دیدار گروهی از فراکسیون حزب چپها در پارلمان فدرال آلمان با حجتالاسلام والمسلمین علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی فرصت خوبی بود تا علاوه بر رفع شبهات و پاسخ به تبلیغات اغواگرانه و غیرواقعی رسانههای جمعی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی، نگرانی ملتهای مظلوم از رویکرد حمایتی آلمان از تروریستها به آنها گوشزد شود.
یان فان آکن نایب رئیس این فراکسیون که به گفته خودش برای تحقیق درباره سه موضوع هدف ایران از دستیابی به انرژی خورشیدی، انرژی هستهای و موضع ایران در رابطه با حقوق بشر وارد ایران شده است، سئوالات کلیدی و حاشیهای از موضوعات مختلف داخلی و مناسبات خارجی و نقش قم در منطقه پرسیده بود که نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف به این سئوالات پاسخ گفته و مواضع جمهوری اسلامی را تبیین کرده است.
این دیدار از آن جهت حائز اهمیت است که حزب چپها از احزاب مهم در آلمان است که نمایندگان این حزب در پارلمان این کشور هم تاثیرگذارند، از این رو تبیین مواضع به حق جمهوری اسلامی ایران و تشریح فعالیتهای مسالمتآمیز گامی در راستای بهبود نگاه جهانی به جمهوری اسلامی خواهد بود.
سئوالات یان فان آکن و پاسخهای حجتالاسلام بنایی از نظرتان میگذرد:
یان فان آکن: با توجه به اینکه شهر قم همواره مورد توجه افکار ملل مختلف است، شما دلیل این ویژگی را در چه میدانید و دیدار ما از قم چه اثراتی خواهد داشت؟
- بنایی: قم شهری است که پنج هزار سال قدمت دارد و هزار و 400 سال است که اسلام به آن وارد شده و از اولین شهرهایی که پایگاه اسلام در آن قرار گرفت. قم مهمترین پایگاه فکری تشیع است که دانشمندان بزرگی از علوم مختلف اسلامی در آن تحقیق میکنند. حوزه علمیهای که در قم وجود دارد در هیچ جای دنیا وجود ندارد و غنای فکری تشیع در قم مرکزیت دارد. تعریفی که از عقل و اعتدال در اسلام است در قم معنی میشود و این تفکری است که در مصر و عربستان و هیچ جای دیگر نخواهید یافت.
قم قطب علوم اسلامی است و در مباحث علوم انسانی حرف اول را میزند و با دیدار از قم به غنای فکری این شهر اعتراف خواهید کرد و امیدوارم بازدید از قم از لحاظ علمی برای شما مثمر ثمر باشد.
برخیها نقش شهر قم را در فعالیتهای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران بارز میدانند، خواهشمندم نظر خود را در مورد نقش سیاسی قم و ارتباط آن را با آلمان بفرمائید.
قم مرکز اقامت امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران بوده و رهبران انقلاب اسلامی از قم برخاستهاند؛ خاستگاه و مرکز رشد انقلاب اسلامی از قم آغاز شد و به این دلیل قم هم به جهت اسلامی و هم به لحاظ تاریخی برای ما با اهمیت است.
قم از سالهای دور با آلمان در ارتباط بوده و ساختمانهای قدیمی که ساخت مهندسان آلمانی است در قم به چشم میخورد. در بخش صنعت با توجه به اینکه مهمترین صنعت قم فرش دستباف است، هم اکنون تجار فرش قم به صورت پیوسته با تجار آلمان در ارتباط هستند. همچنین طرحهای مختلفی که در قم اجرا میشود بخشی با کمک کارشناسان آلمانی است، به عنوان مثال پروژه مترو و کارخانه تولید پانلهای خورشیدی با کمک آلمانیها در استان قم کلنگ خورد.
من برای تحقیق درباره سه موضوع هدف ایران از دستیابی به انرژی خورشیدی، انرژی هستهای و موضع ایران در رابطه با حقوق بشر وارد این کشور شدهام؛ مایلم مواضع جنابعالی را به عنوان نماینده مجلس در این رابطه بدانم.
- در رابطه با انرژی خورشیدی همانطور که گفتم پروژه عظیم تولید پانلهای خورشیدی در قم کلنگزنی شده است که قم در فاز اول این پروژه 50 مگاوات و در فاز بعد 250 مگاوات برق تولید خواهد کرد و این پیشرفت چشمگیری است.
در بحث انرژی هستهای، قم یکی از فعالان این عرصه است. البته جمهوری اسلامی به دنبال انرژی صلحآمیز هستهای است و اینکه ایران در پی ساخت بمب اتم است دروغ محض است، زیرا علائمی دال بر حرکت ایران به سمت تولید بمب اتم وجود ندارد. شما هم در آلمان نیروگاه هستهای دارید اما کسی این اتهام را به شما نمیزند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها تأکید کردند که انرژی هستهای ایران برای هیچ کشوری خطرآفرین نخواهد بود و این بر ما حکم شرعی است.
در مورد اهمیت به حقوق بشر هم باید بگویم آن طور که در اسلام راجع به اهمیت حقوق بشر بحث میشود در هیچ دین دیگری بحث نمیشود. اسلام دین صلح است و اولین کلام در نزد مسلمانها "سلام" است و سلام نشانه اهمیت به سلامتی مردم است. در اسلام بنایی بر جنگ وجود ندارد مگر اینکه در شرایط خاص از خود دفاع کنیم. ما با کشتار انسانها به هر نحوی مخالفیم. کشور عراق 8 سال جنگ را به ما تحمیل کرد و مکرر از بمبهای شیمیایی که از آلمانها هم میگرفت استفاده کرد و هنوز هم مجروحان این جنگ وجود دارند، ولی ایران با اینکه امکان دسترسی به سلاح شیمیایی را داشت و جنگ هم قوانین مقابله به مثل دارد، هیچ گاه از سلاح شیمیایی استفاده نکرد زیرا این خلاف قوانین اسلامی است.
اذعان میکنید کشور ایران از سلاحهای جنگی مختلف استفاده میکند و داری تجیزات جنگی مختلفی است؛ تفاوت بمب هستهای و غیرهستهای در چیست و چرا ایران که شعار حقوق بشر را سر میدهد از سایر ادوات جنگی استفاده میکند؟
- تفاوت این دو در کشتار جمعی است؛ سلاحهایی که ایران استفاده میکند سلاحهای متعارفی است که تنها برای دفاع استفاده میشود ولی استفاده از بمبهای هستهای هیچ گاه معقول نیست چون موجب نابودی نسلها میشود.
ما در میدان جنگ فقط با دشمن روبرو میجنگیم ولی در استفاده از سلاح هستهای شهر و استان و افراد غیرنظامی به یکباره نابود میشوند و این خلاف تعالیم دینی و حتی وجدانی است.
آقای بنایی، پاکستان که کشوری اسلامی است اذعان کرده است که بمب اتم دارد؛ این چطور با دستورات اسلام مطابقت میکند؟
- این مطلب را باید از مسئولان کشور پاکستان بپرسید و در مورد صحت آن تحقیق شود. اما در مجموع عقلانیتی که در شیعه وجود دارد در هیچ مکتبی یافت نمیشود که عقل میگوید هیچ گاه به این سلاحها مراجعه نکنیم. اگر در مکاتب و فرقههای اسلامی مطالعه کنیم هیچ فرقهای به اندازه اسلام و تشیع راجع به عقل و کاربرد آن سفارش ندارد. بر این مبانی عقلی قرنها علمای شیعه تفکر کردند و کتابهای فراوانی تألیف کردهاند، به عنوان مثال طالبان را در پاکستان و افغانستان غربیها پرورش دادند اما این فرقهها در ایران هیچ گاه رشد نمیکنند چون با مبانی و عقل ما سازگار نیستند.
نگاه جنابعالی به افغانستان چگونه است و نقش ایران را در انقلاب کشورهای اسلامی در چه میدانید؟
- شما واقفید که ایران در باثبات ساختن افغانستان نقش بسیار موثری داشته است و همچنین نقش مثبت ایران در منطقه و جریان بیداری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. انتظار داریم کشور آلمان در کنار ملتهای خاورمیانه قرار بگیرد و از اینکه آلمان پناهگاه تروریستها باشد راضی نیستیم زیرا ملت ایران آلمان را دوست خود میداند و ما نمیتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. به عنوان مثال دو ماه قبل شش تن از پاسداران ایران در سردشت به شهادت رسیدند و این در حالی است که حاجی احمدی از عوامل تروریستی در آلمان اقامت دارد و دولت آلمان با او برخوردی نمیکند. خواهشمندیم در این مورد با دولت آلمان صحبت کنید تا جانب ملتها را بگیرد.
در سفر به آلمان متوجه شدم که دیدگاه مردم آلمان نسبت به ایران اسلامی بسیار مساعد است اما دیدگاه سیاسیون این کشور به خاطر ارتباطشان با آمریکاییها اینگونه نیست. امیدوارم ارتباطهای پارلمانی ما همواره برقرار باشد تا پیامآور صلح و دوستی برای کشورها باشیم.
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد بودم که رسانهها مخالف جمهوری اسلامی بودند. البته من منتقد رسانهها هستم اما تبلیغات آثار خودش را به جای میگذارد. میدانید که آلمان با اتحادیه اروپا و آمریکا هم پیمان است و من گمان نمیکنم آلمان در قبال ایران به گونهای موضعگیری کند که در جهت خلاف مصالح آمریکاییها قرار بگیرد. بنابراین نباید روابط ایران و آلمان مخالف با رویکردهای آمریکا باشد. نظر شما چیست؟
در این سی و دو سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد شاهد تحولاتی بودیم که کسی فکرش را هم نمیکرد. آیا کسی فکر میکرد نظام 2500 ساله شاهنشاهی سقوط کند و جمهوری اسلامی به پیروزی برسد؟ آیا کسی گمان میکرد حسنی مبارک به پشت میلههای قفس بیفتد؟ کسی گمان میکرد صدام سقوط کند؟
توجه کنید تظاهراتی که در اسپانیا، فرانسه، انگلیس و امثال این کشورها رخ میدهد گویای این مطلب است که باید بیداری ملتها را باور کنیم و تحولات سیاسی کشور از ید قدرت آمریکا خارج شده است. ما چون آلمان را کشوری هوشمند میدانیم میخواهیم زودتر این مطلب را اذعان کند و از شما هم درخواست داریم که نقش اصلی برای خود تعریف کنید و نقش فرعی به خود نگیرید.
جنابعالی در رابطه با تظاهرات کشورهای اسلامی صحبت کردید تظاهرات دو سال قبل در ایران را چطور ارزیابی میکنید؟
- من و شما نامزد انتخاباتی بودهایم و این امری بدیهی است که هر انتخاباتی یک پیروز و یک شکست خورده دارد، آیا این درست است که پس از شکست در انتخابات به خیابانها رفت و اغتشاش کرد؟ اگر در آلمان جناح مخالف پس از پیروزی شما در انتخابات آشوبگری کند شما به او حق میدهید؟ رهبر انقلاب، وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کردند هر کسی اعتراضی دارد طبق ضوابط قانونی اقدام کند و بایستی به نتایج دموکراسی پایبند بود. زمان هم برای این اعتراض تعیین شد ولی موضوع چیز دیگری بود.
مطلع شدم انتخابات مجلس در ایران نزدیک است. من با بعضی از افراد که صحبت کردم معتقد بودند انتخابات در ایران اهمیت چندانی ندارد و منتخبین از پیش تعیین شدهاند. انتخابات باید آنچنان روشن باشد که این سوء ظنها به وجود نیاید و مشروعیت داشته باشد. به عنوان آخرین سئوال انتخابات ایران تا چه حد اعتبار دارد؟
- اگر بنده ادعا کنم که انتخابات آلمان و آمریکا بیاعتبار است شما باور میکنید؟! مسلماً دلیل میخواهید. ما هم دلایلی بر صحت انتخابات داریم که از مراحل ثبت نام تا شمارش آراء مکانیسم مشخصی دارد و تا به حال حدود 30 بار تجربه شده است. اگر خطایی باشد مطمئناً برملا خواهد شد. انتخابات در ایران از سلامت کافی برخوردار است و ما فرایند رأی را بسیار جدی و کارآمد میدانیم. در همین قم بنده دو دوره نماینده مجلس بودم و قصد دارم نامزد دوره بعد نیز باشم زیرا هم اکنون احساس نیاز میکنیم که باید در صحنه حاضر باشیم.
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