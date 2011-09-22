به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی در رابطه با امکانات و فضای اسکان زائران مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: به علت کمبود امکانات این مسجد مقدس هر ساله در برگزاری مراسم نیمه شعبان و اعیاد و مناسبت‌های مذهبی در این مسجد با مشکل هایی روبه رو هستیم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در طی سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۹ به شهر مقدس قم قرار شد که ۵۰ میلیارد تومان در طی پنج سال برای افزایش امکانات مسجد مقدس جمکران در نظرگرفته شود.



وی ادامه داد: با اختصاص این اعتبار به مسجد مقدس جمکران می‌توانیم بسیاری از مشکلات مسجد جمکران را به نحو مطلوبی برطرف کنیم.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس، اظهار امیدواری کرد: دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی کار آمد و اصولی مسجد جمکران را توسعه دهد و امکانات رفاهی این مسجد مقدس را افزایش دهد.



مسجد مقدس جمکران، در بخش شرقی شهرستان مذهبی قم قرار دارد، بنای این مسجد به دستور حضرت ولی عصر(عج) به حسن بن مثله جمکرانی در روز سه شنبه هفدهم ماه رمضان سال ۳۷۳ یا ۳۹۳ ق، با تشریفاتی خاص و برای هدفی بزرگ در این زمین مقدس انجام گرفته و بیش از هزار سال از آن تاریخ می‌گذرد، به طور طبیعی و بر اساس شواهد تاریخی، ساختمان مسجد بارها تعمیر و بازسازی شده تا به صورت فعلی درآمده است.

