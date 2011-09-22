سقوط از ترن هوایی شهربازی در قم چهار کشته و مجروح داشت

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم در گفتگو با مهر، ابراز کرد: در ساعت ۴۰ دقیقه بامداد امروز از پارک ۷۲ تن قم تماس مبنی بر سقوط از ترن هوایی به عمل آمد که ماموران اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



محمد جواد باقری با بیان اینکه در حادثه رخ داده چهار نفر از ترن هوایی این پارک سقوط کرده بودند بیان داشت: با توجه به شدت جراحات وارده به افراد سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.



وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه یک نفر از حادثه دیدگان که جوانی ۲۴ ساله بود صبح امروز بر اثر شدت جراحات فوت کرد.



رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم با تاکید بر ضرورت استقرار پایگاه اورژانس در پارک ۷۲ تن عنوان داشت: تاکنون درخواستی مبنی بر استقرار اورژانس دراین پارک نشده است.



وی در ادامه با اشاره به پرتردد بودن میدان ۷۲ تن قم عنوان کرد: پایگاه‌های اورژانس در نزدیک این میدان مستقر هستند اما با توجه به پرتردد بودن وعبور خودروها از چند شهر از این میدان ضرورت استقرار پایگاه اورژانس در این میدان وجود دارد.



باقری ادامه داد: چنانچه مکانی برای استقرار اورژانس در میدان ۷۲ تن درنظر گرفته شود اورژانس قم آمادگی لازم برای استقرار پایگاه در این میدان را دارد.