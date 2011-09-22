انجمن موسیقی استان مرکزی سامان یافت

مصطی مشایخی در گفتگو با مهر افزود: این انجمن مبدا راه اندازی چند گروه موسیقی بوده وتاکنون درخشش بسیار خوبی در سطح کشور داشته است.
وی گفت: در بخش نمایش و هنر تئاتر نیز تئاتر استان از رشد خوبی برخوردار بوده به طوری که در یک نمایش بیش از 350 بلیط فروخته میشود که این در تاریخ هنر استان سابقه نداشته و به گونهای بوده که مردم برای دیدن تئاتر هیچ هزینهای پرداخت نمیکردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: استقبال بسیار خوب مردم از تئاتر و یا کنسرتهای موسیقی نشان میدهد که فرهنگ استان در حال تغییر و تحول است و نباید با انتقادهای بیمورد از رشد فرهنگ مردم که فرهنگ خودمان و فرهنگ فرزندان فردای خودمان است، خلل ایجاد کنیم.
مشایخی افزود: اخیرا بر اساس مصوبه اداره کل هنرهای نمایشی، برگزاری سوگواره سراسری تعزیه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تفویض شد که با توجه به سیاست پرهیز از انجام فعالیتهای موازی، تمام ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها موظفند در صورت تمایل به مشارکت و یا برگزاری فعالیتهای در راستای برگزاری سوگواره سراسری تعزیه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی و دبیرخانه این سوگواره هماهنگ شوند.
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