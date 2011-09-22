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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

برای اولین بار در کشور/

سامانه گندزدایی الکترودی درشهر مامونیه نصب شد

سامانه گندزدایی الکترودی درشهر مامونیه نصب شد

ساوه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: سامانه گندزدایی الکترودی (نوین) بدون تزریق ماده شیمیایی در شهر مامونیه نصب و راه اندازی شد.

عبدالرضا خلیلی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی این سامانه که با شیوه نوین طراحی شده است رسوبات آب کاهش یافته و کیفیت آب به طور چشمگیری افزایش پیدا می کند.

وی هزینه اجرای این  سامانه را 750میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این سامانه تمام جمعیت ساکن در شهر مامونیه را تحت پوشش قرار می دهد.

خلیلی گفت: تامین کلر فعال از یون های کلراید در آب وعدم نیاز به تزریق هر نوع ماده شیمیایی، ثابت ماندن کیفیت فیزیکی وشیمیایی آب بعد از عبور از الکترود و انجام عملیات گندزدایی، ایمن  بودن سیستم  و نیاز نداشتن به سیستم های حفاظتی وتجهیزات ایمنی با هزینه بالا از مزایای این سامانه است.
 
وی همچنین، نصب سیستم به صورت ساده شامل کابینت  تنظیم ، ترانس برق والکترود وعدم نیاز به فضای زیاد، قابلیت راهبردی سیستم از طریق اتوماسیون و سادگی نصب بر روی لوله های موجود وعدم نیاز به دستکاری خطوط آب وتاسیسات از دیگر مزایای این سامانه نسبت به دیگر سامانه های گندزدایی اعلام کرد.
کد مطلب 1414331

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