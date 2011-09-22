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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۸

گزارش خبری/

سرمایه گذاری خارجی قطره چکانی/ جایزه برای جذب سرمایه گذار خارجی

سرمایه گذاری خارجی قطره چکانی/ جایزه برای جذب سرمایه گذار خارجی

اراک - خبرگزاری مهر: رشد سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی سه و نیم درصد برآورد شده است، گرچه این رقم اندکی بیش از سال گذشته است اما حاکی از تلاش بیشتر مسئولان برای رشد این شاخص قطره چکانی است که صدالبته فرصتی برای تولید، درآمد، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی بهره مند از ظرفیت‌های مختلف، مستعد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است و این استان به عنوان یکی از مناطق تاثیرگذار در اقتصاد ملی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.

وجود بیش از دو هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی، بهره مندی از صنایع مادر و حلقه‌های واسط کلیدی در تولید کشور، از مهم‌ترین شاخصه‌ها و امتیازهای این منطقه برای جذب و بهره وری از سرمایه‌گذاری است.
 
هم اکنون نیز بیشتر سرمایه گذاری های خارجی موجود استان مربوط به بخش صنعت است.
 
دیگر توانمندی های استان برای رشد سرمایه گذاری خارجی
 
واقع شدن استان در شاهراه کشور، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، فرودگاه، ظرفیت‌های متعدد در بخش خدمات و کشاورزی، گردشگری و فرهنگی، گمرک و شهرکها و نواحی متعدد صنعتی هم از دیگر زمینه‌های استعداد این منطقه برای پذیرش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
 
اما آنچه مانع استفاده بیشتر از توانمندی‌های استان شده، نبود برنامه جامع برای سرمایه‌گذاری خارجی است و به گفته کارشناسان، سالانه دهها هیات اقتصادی و تجاری از کشورهای مختلف وارد استان می‌شود که باید حداقل نیمی از آنها منجر به سرمایه‌گذاری شود. 
 
 
مدیریت منابع، افزایش سرمایه گذاری را در پی دارد
 
استاندار استان مرکزی گفت مطالعه کانون‌های توسعه در استان به عنوان پیش نیاز و نقشه راهبر برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است که بخش‌هایی از آن انجام شده است.
 
علی اکبر شعبانی فرد افزود: شناسایی نواحی استراتژیک در استان که با برنامه مدیریت آب، محیط زیست و آمایش سرزمین این خطه همخوانی داشته باشد، برای توسعه سرمایه‌گذاری ضروری است و استان باید از پراکندگی و حرکت‌های بدون برنامه در این بخش خارج شود.
 
او تاکید کرد: سرمایه‌گذاری خارجی باید بر مبنای مطالعات علمی و متناسب با محیط کسب و کار، تضمین نرخ برگشت سرمایه، اشتغال زایی و همخوانی با مزیت‌ها و نیازهای منطقه صورت گیرد و این سیاست اکنون به عنوان محور برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در دو بخش داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته است. 
 
رشد سه و نیم درصدی سرمایه گذاری خارجی
 
رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی از افزایش سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: این افزایش در پنج ماه اول امسال 3و نیم درصد افزایش یافت و اکنون 154 میلیون دلار سرمایه خارجی در استان وجود دارد.

حسن میرزاخانی افزود: در استان مرکزی، تعداد 25 پروژه سرمایه گذاری خارجی با حجم سرمایه گذاری مصوب 341 میلیون و 518 هزار دلار و آورده 154 میلیون و 412 هزار دلار وجود دارد. 

سرمایه گذاری خارجی یک فرصت برای کاهش بیکاری است

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به اهمیت نقش سرمایه گذاری در تامین منابع اقتصادی تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و عامل نشان دهنده توسعه استان ها و توسعه سرمایه گذاری منجر به ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد سرانه کشور، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و ارتقا سطح شاخصهای اقتصادی و اجتماعی می شود.

وی افزود: ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها با ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی با هدف ارائه خدمت مناسب برای سرمایه گذاران از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام گرفته است اما سازمان امور اقتصادی و دارایی نباید به عنوان تنها مسئول اجرایی در این مسئله مهم باشد، چرا که جذب سرمایه گذاری خارجی امری است که همه مدیران استان باید پیگیر آن باشند تا استان بتواند با جذب بیشتر سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مشکلات را پشت سر بگذارند.

پرداخت جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی به اشخاص حقوقی غیردولتی

وی در ادامه گفت: به استناد ماده 68 قانون بودجه سال 90 (موضوع 100 میلیارد ریال اعتبار) و تصویب نامه مورخه یکم شهریور ماه سال 90 (جدید) هیات وزیران، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز به پرداخت جایزه است.

میرزاخانی تصریح کرد: جایزه جذب سرمایه گذار خارجی تا سقف اعتبار مصوب را به میزان 6 در هزار سرمایه خارجی وارد شده، به اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کند که این میزان برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا 10 در هزار تعیین می شود.

 شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی

وی همچنین از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در استان خبر دادو گفت: 120 فرصت سرمایه گذاری در سطح استان شناسایی شده که 11 مورد از آنها تکمیل و در سایت جامع فرصتهای سرمایه گذاری ایران منعکس شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

میزاخانی گفت: در راستای اطلاع رسانی شفاف از قوانین و موضوعات سرمایه گذاری در استان مرکزی، کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سال 90 چاپ ، توزیع و همچنین سایت آن به روز رسانی شده است.

کد مطلب 1414333

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