سرمایه گذاری خارجی قطره چکانی/ جایزه برای جذب سرمایه گذار خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی بهره مند از ظرفیت‌های مختلف، مستعد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است و این استان به عنوان یکی از مناطق تاثیرگذار در اقتصاد ملی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.

وجود بیش از دو هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی، بهره مندی از صنایع مادر و حلقه‌های واسط کلیدی در تولید کشور، از مهم‌ترین شاخصه‌ها و امتیازهای این منطقه برای جذب و بهره وری از سرمایه‌گذاری است.

هم اکنون نیز بیشتر سرمایه گذاری های خارجی موجود استان مربوط به بخش صنعت است.

دیگر توانمندی های استان برای رشد سرمایه گذاری خارجی

واقع شدن استان در شاهراه کشور، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، فرودگاه، ظرفیت‌های متعدد در بخش خدمات و کشاورزی، گردشگری و فرهنگی، گمرک و شهرکها و نواحی متعدد صنعتی هم از دیگر زمینه‌های استعداد این منطقه برای پذیرش سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

اما آنچه مانع استفاده بیشتر از توانمندی‌های استان شده، نبود برنامه جامع برای سرمایه‌گذاری خارجی است و به گفته کارشناسان، سالانه دهها هیات اقتصادی و تجاری از کشورهای مختلف وارد استان می‌شود که باید حداقل نیمی از آنها منجر به سرمایه‌گذاری شود.



مدیریت منابع، افزایش سرمایه گذاری را در پی دارد

استاندار استان مرکزی گفت مطالعه کانون‌های توسعه در استان به عنوان پیش نیاز و نقشه راهبر برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است که بخش‌هایی از آن انجام شده است.

علی اکبر شعبانی فرد افزود: شناسایی نواحی استراتژیک در استان که با برنامه مدیریت آب، محیط زیست و آمایش سرزمین این خطه همخوانی داشته باشد، برای توسعه سرمایه‌گذاری ضروری است و استان باید از پراکندگی و حرکت‌های بدون برنامه در این بخش خارج شود.

او تاکید کرد: سرمایه‌گذاری خارجی باید بر مبنای مطالعات علمی و متناسب با محیط کسب و کار، تضمین نرخ برگشت سرمایه، اشتغال زایی و همخوانی با مزیت‌ها و نیازهای منطقه صورت گیرد و این سیاست اکنون به عنوان محور برنامه پنجم توسعه استان مرکزی در دو بخش داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته است.

رشد سه و نیم درصدی سرمایه گذاری خارجی

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی از افزایش سرمایه گذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: این افزایش در پنج ماه اول امسال 3و نیم درصد افزایش یافت و اکنون 154 میلیون دلار سرمایه خارجی در استان وجود دارد.