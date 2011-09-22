سرمایه گذاری خارجی قطره چکانی/ جایزه برای جذب سرمایه گذار خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، استان مرکزی بهره مند از ظرفیتهای مختلف، مستعد سرمایهگذاری در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است و این استان به عنوان یکی از مناطق تاثیرگذار در اقتصاد ملی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارد.
مدیریت منابع، افزایش سرمایه گذاری را در پی دارد
حسن میرزاخانی افزود: در استان مرکزی، تعداد 25 پروژه سرمایه گذاری خارجی با حجم سرمایه گذاری مصوب 341 میلیون و 518 هزار دلار و آورده 154 میلیون و 412 هزار دلار وجود دارد.
سرمایه گذاری خارجی یک فرصت برای کاهش بیکاری است
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به اهمیت نقش سرمایه گذاری در تامین منابع اقتصادی تاکید کرد و گفت: سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و عامل نشان دهنده توسعه استان ها و توسعه سرمایه گذاری منجر به ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد سرانه کشور، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و ارتقا سطح شاخصهای اقتصادی و اجتماعی می شود.
وی افزود: ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها با ریاست استاندار و دبیری رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی با هدف ارائه خدمت مناسب برای سرمایه گذاران از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام گرفته است اما سازمان امور اقتصادی و دارایی نباید به عنوان تنها مسئول اجرایی در این مسئله مهم باشد، چرا که جذب سرمایه گذاری خارجی امری است که همه مدیران استان باید پیگیر آن باشند تا استان بتواند با جذب بیشتر سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مشکلات را پشت سر بگذارند.
پرداخت جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی به اشخاص حقوقی غیردولتی
وی در ادامه گفت: به استناد ماده 68 قانون بودجه سال 90 (موضوع 100 میلیارد ریال اعتبار) و تصویب نامه مورخه یکم شهریور ماه سال 90 (جدید) هیات وزیران، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مجاز به پرداخت جایزه است.
میرزاخانی تصریح کرد: جایزه جذب سرمایه گذار خارجی تا سقف اعتبار مصوب را به میزان 6 در هزار سرمایه خارجی وارد شده، به اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخت کند که این میزان برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا 10 در هزار تعیین می شود.
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی
وی همچنین از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در استان خبر دادو گفت: 120 فرصت سرمایه گذاری در سطح استان شناسایی شده که 11 مورد از آنها تکمیل و در سایت جامع فرصتهای سرمایه گذاری ایران منعکس شده و مابقی نیز در دست اقدام است.
میزاخانی گفت: در راستای اطلاع رسانی شفاف از قوانین و موضوعات سرمایه گذاری در استان مرکزی، کتاب راهنمای سرمایه گذاری در سال 90 چاپ ، توزیع و همچنین سایت آن به روز رسانی شده است.
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