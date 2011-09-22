گردهمایی ائمه جمعه استان سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان عصر چهارشنبه در این گردهمایی اظهار داشت: شناخت بافت فرهنگی استان برای حل مشکلات و رفع چالش ها ضروری است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی گفت: با برگزاری جلسات توجیهی و تبادل اطلاعات بین روحانیون و ائمه جمعه می توان به تعامل بیشتری دست یافت.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید ببینیم نسبت به شعارهای انقلاب اسلامی چقدر متعهد بوده ایم و در این میان نیاز استان چه بوده است.

وی بیان داشت: توجه به امور جوانان و تعامل با دانشگاه ها و مدارس از وظایف ائمه جمعه و روحانیون است و سبب تعامل بیشتر با مردم می شود.

معاون حوزه های علمیه کشور نیز در این مراسم گفت: برای تقویت حوزه های علمیه باید بستر مناسبی در کشور آماده شود.

حجت الاسلام عبدالکریم فراهانی افزود: از طریق تقویت حوزه های علمیه می توانیم روحانیت و سپس اقشار مختلف مردم را در مقابله با توطئه های فرهنگی و مبارزه با ترفند تضعیف مهدویت و مرجعیت، آماده کنیم.

مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سیستان و بلوچستان نیز در این گردهمایی اظهار داشت: ائمه جمعه بهترین مرجع در هر منطقه برای مشاوره و راهنمایی و رفع معضلات اجتماعی و اخلاقی هستند.

حجت السلام عباس دانشی افزود: این گردهمایی فرصت بسیار مناسبی برای هم اندیشی و تبادل تجربیات ائمه جمعه است.

وی گفت: با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی هر منطقه، نظرات و پیشنهادها را در پایان گردهمایی جمع ‌بندی کرده و بررسی خواهیم کرد.