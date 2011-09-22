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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

سجادی:

هزارو 570 دانش ‌آموز ایرانشهری در انتظار میز و نیمکت هستند

هزارو 570 دانش ‌آموز ایرانشهری در انتظار میز و نیمکت هستند

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر گفت: حدود هزار و 570 دانش‌ آموز این شهرستان در انتظار میز و نیمکت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام سجادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ایرانشهر و امام جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: نیاز مدارس ایرانشهر به میز و صندلی حدود دو هزار و 133 مورد است که از این تعداد 626 میز و صندلی تهیه شده و حدود هزار و 570 دانش ‌آموز دیگر در انتظار میز و صندلی هستند.

وی از پیوستن تعداد 200 نفر از نیروهای نهضت سواد آموزی به عنوان سرایدار و نیروی خدماتی به آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد و گفت: مرکز استعدادهای درخشان در مقطع دبیرستان در ایرانشهر راه‌ اندازی و تجهیز شده و در مقطع راهنمایی نیز راه‌ اندازی خواهد شد.

وی همچنین از انتزاع تعداد 40 مدرسه از شهرستان ایرانشهر به مناطق آموزشی خاش، سرباز، زابلی و بمپور خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر بیان داشت: ایاب و ذهاب دانش‌ آموزان نیز در طول روز و ساعات پیک ترافیک باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی از نیروهای امنیتی خواست در زمینه ایاب و ذهاب دانش ‌آموزان اهتمام بیشتری بورزند.

 

کد مطلب 1414351

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