هزارو 570 دانش ‌آموز ایرانشهری در انتظار میز و نیمکت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالسلام سجادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که با حضور رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ایرانشهر و امام جمعه این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: نیاز مدارس ایرانشهر به میز و صندلی حدود دو هزار و 133 مورد است که از این تعداد 626 میز و صندلی تهیه شده و حدود هزار و 570 دانش آموز دیگر در انتظار میز و صندلی هستند.
وی از پیوستن تعداد 200 نفر از نیروهای نهضت سواد آموزی به عنوان سرایدار و نیروی خدماتی به آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد و گفت: مرکز استعدادهای درخشان در مقطع دبیرستان در ایرانشهر راه اندازی و تجهیز شده و در مقطع راهنمایی نیز راه اندازی خواهد شد.
وی همچنین از انتزاع تعداد 40 مدرسه از شهرستان ایرانشهر به مناطق آموزشی خاش، سرباز، زابلی و بمپور خبر داد.
مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر بیان داشت: ایاب و ذهاب دانش آموزان نیز در طول روز و ساعات پیک ترافیک باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.
وی از نیروهای امنیتی خواست در زمینه ایاب و ذهاب دانش آموزان اهتمام بیشتری بورزند.
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