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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

783 گرم هروئین از شکم سه مسافر در زاهدان کشف شد

783 گرم هروئین از شکم سه مسافر در زاهدان کشف شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر زاهدان از شکم سه مسافر 783 گرم هروئین کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه ماموران مبارزه با مواد مخدر مستقر در ایست بازرسی نصرت آباد هنگام کنترل و بازدید مسافران خودروهای عبوری به شخصی با هویت "محمد" به خاطر حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری مظنون شدند.

پس از تحت نظر قرار دادن این شخص 383 گرم مواد مخدر از نوع هروئین از وی کشف و ضبط شد.

ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر ایست بازرسی نصرت آباد از دو مسافر دیگر نیز به هویت های "کامران و داوود" به ترتیب 255 و 145 گرم هروئین که بصورت بلع و انباری مخفی شده بود، کشف و ضبط کردند.

متهمان دستگیر شده پس از تنظیم گزارش و انجام امور انتظامی برای محاکمه تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 1414354

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