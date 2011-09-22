783 گرم هروئین از شکم سه مسافر در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر چهارشنبه ماموران مبارزه با مواد مخدر مستقر در ایست بازرسی نصرت آباد هنگام کنترل و بازدید مسافران خودروهای عبوری به شخصی با هویت "محمد" به خاطر حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری مظنون شدند.

پس از تحت نظر قرار دادن این شخص 383 گرم مواد مخدر از نوع هروئین از وی کشف و ضبط شد.

ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر ایست بازرسی نصرت آباد از دو مسافر دیگر نیز به هویت های "کامران و داوود" به ترتیب 255 و 145 گرم هروئین که بصورت بلع و انباری مخفی شده بود، کشف و ضبط کردند.

متهمان دستگیر شده پس از تنظیم گزارش و انجام امور انتظامی برای محاکمه تحویل مراجع قضایی شدند.