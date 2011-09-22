  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

در سیستان و بلوچستان/

موافقت اصولی مزرعه پرورش ماهیان در قفس صادر شد

موافقت اصولی مزرعه پرورش ماهیان در قفس صادر شد

زاهدان خبرگزاری مهر: اولین موافقت اصولی مزرعه پرورش ماهیان در قفس در داخل دریا برای متقاضیان بخش خصوصی توسط اداره کل شیلات سیستان و بلوچستان صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت توانمندی بالای استان در پرورش آبزیان دریایی، از جمله ساحل 300 کیلومتری با دریای عمان، برابر مطالعات انجام شده در این ساحل و دمای مناسب آب اولین موافقت اصولی مزرعه پرورش ماهیان دریایی در قفس استان (بندر رمین) با ظرفیت تولید 500 تن در سال صادر شد.

با به بار نشستن این پروژه علاوه بر تامین بخشی از پروتئین سالم سبد غذایی مردم، فشار بر ذخایر دریایی نیز کاهش می یابد و کمک شایانی نیز به تولید و اشتغال استان می شود.

نیاز به سرمایه کمتر به علت کاهش هزینه در احداث مزرعه نسبت به استخرهای بتونی و خاک و تاسیسات انتقال آب از دریا از دیگر مزایای این روش است.

کد مطلب 1414355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها