موافقت اصولی مزرعه پرورش ماهیان در قفس صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به علت توانمندی بالای استان در پرورش آبزیان دریایی، از جمله ساحل 300 کیلومتری با دریای عمان، برابر مطالعات انجام شده در این ساحل و دمای مناسب آب اولین موافقت اصولی مزرعه پرورش ماهیان دریایی در قفس استان (بندر رمین) با ظرفیت تولید 500 تن در سال صادر شد.

با به بار نشستن این پروژه علاوه بر تامین بخشی از پروتئین سالم سبد غذایی مردم، فشار بر ذخایر دریایی نیز کاهش می یابد و کمک شایانی نیز به تولید و اشتغال استان می شود.

نیاز به سرمایه کمتر به علت کاهش هزینه در احداث مزرعه نسبت به استخرهای بتونی و خاک و تاسیسات انتقال آب از دریا از دیگر مزایای این روش است.