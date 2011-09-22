سیستان و بلوچستان در ساخت و ساز از سایر استانها عقب است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین عباسی در دیدار با اعضای شورای مسکن شهرستان سراوان اظهار داشت: لازمه پیشرفت در نمودار ساخت و ساز، همکاری همه دستگاه‌ های مربوطه برای رفع مشکل مسکن به ویژه برای روستاییان و مناطق حاشیه شهرها است.

وی گفت: از اهداف مهم این سازمان، کیفیت و کاهش هزینه‌ ها و بهره‌ وری حداکثر با رعایت اولویت ‌ها است.

فرماندار سراوان نیز در این جلسه بیان داشت: با توجه به اینکه این شهرستان مرزی است وجود بافت مناسب بازتاب خدمات نظام در استان است.

محمد اکبر چاکرزهی خواستار نظارت بر کیفیت و کمیت مسکن با توجه به بافت فرسوده نسبت به مقاوم سازی منازل روستایی از سوی بنیاد مسکن شد.

وی گفت: ضروری است خدمات نظام به دورترین نقاط مرزی سوق داده شود.

در این جلسه از خدمات سید شیر علی حسینی نارویی مدیر قبلی بنیاد مسکن سراوان تقدیر شد و احسان دهواری به عنوان سرپرست جدید این بنیاد معرفی شد.

