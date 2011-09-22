امسال 400 هزار دانش آموز گیلانی راهی مدارس خواهند شد

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال افزون بر چهار هزار و 100 واحد آموزشی حدود 400 هزار دانش آموز با 30 هزار پرسنل اعم از آموزشی و اداری را در استان تحت پوشش قرار می دهند.

به اظهارداشت: از مجموع 30 هزار پرسنل آموزشی و اداری استان حدود 27 هزار نفر عوامل آموزشی هستند.

رئیس آموزش و پرورش گیلان گفت: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان با توجه به وقفه ای که به لحاظ اجرای پروژه در سال گذشته به وجود آمد، خوشبختانه 21 واحد آموزشی مشتمل بر 102 کلاس در اختیار دانش آموزان استان گذاشته است.

وی افزود: این واحدهای آموزشی نه به عنوان مدارس جدیدی که بر مدارس قبلی استان افزوده شود بلکه مدارس تخریبی بودند که به جای آنها این مدارس تحویل داده شدند.

نجف زاده همچنین با بیان اینکه تک نوبته شدن مدارس از سیاست های وزارت آموزش و پرورش است، گفت: این برنامه در مقطع اول ابتدایی به عنوان نخستین گام شروع شد و در گام های بعدی مقاطع راهنمایی و متوسط نیز جزو برنامه ها و سیاست های وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در گیلان همه مدارس یک نوبته می شوند، اظهارداشت: متاسفانه به دلیل کمبود فضای آموزشی صد درصد مدارس یک نوبته نخواهند شد.

رئیس آموزش وپرورش گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر 85 درصد مدارس استان قابلیت یک نوبته شدن را دارند، اظهار امیدواری کرد: سایر مدارس که 15 درصد از کل مدارس استان را شامل می شوند با اجرای پروژه های جدید مدرسه سازی بستر خوبی برای اجرای این طرح فراهم شود.

وی گفت: هم اکنون ساخت 54 مدرسه در حال انجام است و عملیات احداث 18 مدرسه دیگر طی سال جاری در استان آغاز خواهد شد.

نجف زاده همچنین با اشاره به اینکه امسال پنجشنبه ها برای مقطع تحصیلی ابتدایی به طورکلی تعطیل است، یادآورشد: تمامی مدارس شیفت ثابت روستاها تعطیل خواهند بود و همین طور تمامی مدارس شیفت ثابت صبح شهری نیز می توانند با تدبیر مدیران مدارس و اعضای انجمن اولیا مربیان تعطیل شوند.