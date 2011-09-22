هزار میلیارد از پول اختلاس برگشت/ محیط زیست جدی گرفته نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی چهارشنبه در نشست خبری خود در اهواز اظهار داشت: با پیگیری های قوه قضائیه و بانک مرکزی و همکاری بانک های ملی و صادرات مبلغ هزار میلیارد تومان از مبلغ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به خزانه کشور بازگشته است.

وی افزود: البته قوه قضائیه باید روشن کند که مبلغ اصلی اختلاس شده چقدر است چرا که برخی ها این مبلغ را بیشتر و برخی دیگر این مبلغ را کمتر از سه هزار میلیارد تومان می دانند به همین دلیل انتظار می رود قوه قضائیه در این خصوص روشنگری کند.



رضایی، هرگونه کوتاهی در برخورد با عاملان اصلی این اختلاس را غیر قابل بخشش دانست و گفت: در این مورد تنها بحث اختلاس مطرح نیست بلکه این موضوع مطرح است که کوتاهی در برخورد با این افراد باعث تکرار انجام چنین اختلاس هایی می شود.



بی توجهی به محیط زیست در کشور



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی دیگری از این نشست با اشاره به اینکه یک نوع بی توجهی در مورد محیط زیست در کشور وجود دارد، گفت: متاسفانه مسئله محیط زیست در کشور کمتر در استان ها مورد توجه قرار گرفته در حالیکه مشکلات زیست محیطی در سراسر ایران به وفور وجود دارد.



رضایی افزود: خشک شدن دریاچه ارومیه در آذربایجان، زاینده رود در اصفهان، دریاچه بختگان در استان فارس و کارون در جنوب کشور علایم هشداری دهنده ای است که نشان می دهد در کشور مسئله محیط زیست مورد توجه جدی برنامه ریزان کشور قرار ندارد.



وی اضافه کرد: محیط زیست باید در کشور جدی گرفته شود و همانگونه که برای مثال یک سد در نقطه ای از کشور احداث می کنیم و سود و زیان آن را محاسبه می کنیم همزمان باید مسائل مربوط به ضررهای زیست محیطی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.



انتقال آب کارون قابل قبول نیست



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نگرانی مردم خوزستان از انتقال آب از سرشاخه های رودخانه کارون گفت: پیش از این قرار بود 1.2 میلیارد مترمکعب آب از سرچشمه های کارون منتقل شود ولی با پیگیری های دلسوزان استان، این رقم به 600 میلیون مترمکعب کاهش یافت که البته انتقال این میزان آب از کارون نیز قابل قبول نیست.



رضایی عنوان کرد: برداشت این مقدار آب هم برای رودخانه کارون زیان آور و هم برای محیط زیست استان فاحعه آمیز خواهد بود به همین دلیل انتقال آب کارون با منطق سازگار نیست. همین حالا چندین هزار نخل در اطراف رودخانه بهمنشیر به علت کمبود آب کارون و شور شدن این رودخانه در حال تلف شده هستند. چند هزار درخت پسته می توان کاشت تا جایگزین این تعداد نخل خرما شود؟



وی تصریح کرد: البته آقایانی که در استان هستند تنها نباید به زیبایی کارون بپردازند بلکه باید ببیند چه میزان از عرض کارون باید کم شود تا این خشکی رودخانه کم شود.



رضایی گفت: متولیان انتقال آب کارون باید بدانند اینگونه اقدامات پیامدهای مخرب فراوان روانی، هویتی و فرهنگی دارد و باید جلو این کار گرفته شود.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص اینکه رقابت بین قومیت ها در استان باعث توسعه نیافتگی خوزستان شده است، افزود: متاسفانه رقابتی منفی در این خصوص در حال شکل گیری است در حالیکه این رقابت باید سالم و مثبت باشد تا موجب توسعه و پیشرفت و آبادانی استان شود.



رضایی ادامه داد: باید هم افزایی بین قومیت ها افزایش یافته و چالش و تفرقه و فتنه بین آنها کاهش یابد. مدیران استان هم باید کاری کنند که شرایط برادری و اخوت زمان جنگ که همه برای کشور و استان از جان می گذشتند حکمفرما شود.



وی همچنین به موضوع اختلاس های بزرگی که همگی در استان خوزستان صورت گرفته همانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اختلاس در اروند و شبکه غیرقانونی اقتصادی موسوم به "سیدها" اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان می دهد که نظارت ضعیف است و باید نظارت ها را جدی گرفت و نسبت آن اهمیت بیشتری به خرج داد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ظرفیت خوب مطبوعات در استان اشاره کرد و گفت: مطبوعات خوزستان باید شان نظارتی خود را ارتقا دهند چرا که مطبوعات یکی از ارکان و ابزار نظارت بر امورات کشور هستد.



وی با اشاره به اینکه مطبوعات نیز نباید نقد را با سیاه نمایی اشتباه بگیرند، ادامه داد: دولتمردان نیز باید به نظارت و نقدهای مطرح شده در مطبوعات بهای لازم را بدهند و در این زمینه مطبوعات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند نه جریمه.

