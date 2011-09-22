سال تحصیلی حوزه علمیه آیت الله قاضی دزفول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز فعالیت تحصیلی حوزه علمیه آیت الله قاضی دزفول، صاحب حقیقی حوزه های علمیه را حضرت بقیه الله الاعظم(عج) دانست و افزود: طلاب حوزه های علمیه باید با استعانت از خداوند متعال و توسل جدی به امام عصر(عج) در راه علم آموزی و پرورش نفس تلاش و کوشش کنند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان، با تاکید برضرورت توجه به امور تحقیقی از سوی عموم حوزویان اظهار داشت: در مقابل پرهیز از مدرک گرایی به عنوان یک آفت بزرگ در عرصه علم می بایست به شکل جدی مد نظر قرار گیرد.



نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: طلاب باید علم و درس را برای اصالت خود آن و فهم معارف اسلامی بخوانند و تحصیل نیز از نوع تحقیقی باشد تا زمینه برای بروز و خودنمایی مباحثی نظیر مدرک گرایی و تقلید در عرصه مهم علم فراهم نشود.



در آئین آغاز به کار حوزه علمیه آیت الله قاضی دزفول همچنین توضیحاتی از سوی امام جمعه این شهرستان و رئیس حوزه علمیه مزبور در ارتباط با عملکرد و وضعیت کیفی و کمی آن حوزه ارایه شد.



