منبت همدان قربانی مشکلات اقتصادی/ منبت مشتری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تویسرکان شهرستان هنر منبت و هنرمندان منبت کاری است و منبت کار باید برای خلق یک اثر منبت، به پنج هنر یعنی معرق، ظریف کاری، قلم زنی بر روی چوب و طراحی و رنگ ‌آمیزی آشنا باشد.

هنر منبت از هنرهای ظریف و مشکل روزگار است که با کاردهای مخصوص بر چوب کنده کاری می‌شود و علاوه بر منحصر به فردی، سبک و سیاق خاص خود را دارد.

منبت یکی از صنایع دستی استان همدان است و اگر چه جزو هنرهای بومی این استان محسوب نمی شود اما حدود پنج هزار صنعتگر در این عرصه فعالیت می کنند.

نگاهی به هنر منبت کاری در استان همدان نشان می دهد که در استان همدان به دلیل وجود درختان فراوان و مساعد گردو، صنعت منبت کاری در شهرستان های تویسرکان، ملایر و نهاوند رواج دارد و در این مناطق عملیات کنده کاری تنها بر روی سرویس مبلمان کامل و سرویس خواب کامل صورت می گیرد.

در این خصوص هنرمندان فعال در رشته منبت کاری با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند که در میان آنها فراهم نبودن تسهیلات برای ایجاد سیستم حمل و نقل و گرانی مواد اولیه تولیدات، مهمترین مشکل محسوب می شود.

رونق بازار فروش مبلمان‌منبت در گرو افزایش کیفیت مواد اولیه

هنرمند عرصه مبلمان منبت همدان در این خصوص اظهار داشت: رونق بازار فروش مبلمان منبت همدان در گرو افزایش کیفیت مواد اولیه صادر شده به این استان است.

عباس ترکاشوند اظهار داشت: مواد اولیه این هنر، چوب است که از استان‌های مازندران و کردستان به همدان فرستاده می‌شود.

ترکاشوند افزود: هنرمندان با دقت و ظرافت فراوان به تولید مبلمان می‌پردازند اما بخشی از این محصولات پس از ساخت دچار ترک‌خوردگی می‌شوند.

استفاده از درختان گردوی همدان در ساخت منبت ممنوع است

مدیر کارگاه تولیدی مبلمان منبت روستای اشترمل تویسرکان تأکید کرد: درختان گردوی استان همدان به دلیل برخورداری از محصول فراوان قابل استفاده در این صنعت نیستند.

وی در ادامه افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری را از دیگر مشکلات فعالان عرصه مبلمان منبت دانست و اضافه کرد: در صورتی که مواد اولیه با کیفیت در بازار فروش یافت شود تولیدات صنعتگران همدان قدرت رقابت با مبلمان منبت ایتالیا را دارد.

ترکاشوند یادآور شد: برگزاری نمایشگاه دائمی در خارج از کشور نیز در رونق فروش محصولات هنرمندان کمک بسزایی می کند.

به گفته این صنعتگر همدانی مبلمان منبت همدان در نمایشگاه‌های برگزار شده در استان‌های بزرگ چون فارس و تهران از فروش خوبی برخوردار است.

یکی دیگر از فعالان این هنر نیز با بیان اینکه همدان از جمله استان هایی است که از صنایع دستی متنوعی برخوردار است و این تنوع به خصوص در مناطق روستایی زمینه اشتغال افراد را فراهم کرده است، گفت: این حرفه سهم به سزایی در اقتصاد خانواده ها ایفا می کند.

قدرت خرید محصولات هنر منبت در بین مردم کم است

محسن بیاتی افزود: متاسفانه به علت تورم بالا و کم شدن سطح درآمد مردم، قدرت خرید محصولات این هنر در بین مردم کم و حتی صفر است که از دلایل اصلی راکد ماندن هنر منبت است.

وی از فروش محصولات این هنر در کشور و در همدان ناراضی‌است و معتقد است که در کشورهای خارجی به این هنر اهمیت بیشتری می‌دهند.

بیاتی نبود نقدینگی و سرمایه اولیه در این رشته را از مشکلات عمده این بخش ذکر کرد و گفت: صنعتگران بیشتر در تامین مواد اولیه به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل می شوند.

تامین مواد اولیه منبت کاری مشکل ساز شده است

وی اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی ما تامین مواد اولیه، تولید و عرضه است ولی بیشترین مشکل در بحث مواد اولیه و عرضه وجود دارد که مشکلی کشوری است.

یکی دیگر از فعالان این عرصه نیز با تایید گفته های همکاران خود، نبود امکان جابجایی و حمل و نقل مناسب برای تولیدات منبت استان همدان یکی از مهمترین مشکلات صادرات و حضور در نمایشگاه های خارجی عنوان کرد.

احمد تکلو اظهار داشت: علیرغم فعالیت قابل توجه کارگاه های منبت در استان همدان، این واحدها با مشکلاتی چون نبود امکان جابجایی و حمل ونقل برای حضور این تولیدات در نمایشگاه های بین المللی رو به رو هستند.

5600 کارگاه منبت در همدان فعال است

این مشکلات در حالی دامنگیر فعالان عرصه منبت کاری همدان شده است که به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان بیش از پنج هزار و 600 کارگاه منبت در استان همدان وجود دارد.

به طور کلی در شهرستان های تویسرکان، ملایر، نهاوند و همدان صنعت منبت کاری وجود دارد، ولی با توجه به تراکم شدید تولید در شهرستان های تویسرکان، ملایر و نهاوند، سایر شهرستان های ذکر شده چندان اهمیتی از این نظر ندارند، زیرا تعداد تولید کنندگان در آنها از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کند.

علاوه بر شهر تویسرکان و سرکان، این صنعت در روستای جیجانکوه، اشترمل، دولایی، احمدآباد، سید شهاب، عین آباد و چند روستای کوچک دیگر نیز وجود دارد.

تویسرکان قطب منبت استان همدان محسوب می شود

در شهرستان تویسرکان حدود دو هزار و 550 واحد تولید سرویس مبلمان منبت و مصنوعات چوبی وجود دارد که پنج هزار و 100 نفر در این کارگاه ها شاغلند.

از سوی دیگر چنین عنوان شده که به دلیل پراکندگی وسیع کارگاه ها در مناطق و نداشتن جواز کار توسط تعدادی از آنها و قابلیت ایجاد کارگاه به سرعت یا حتی جمع آوری آن امکان به دست آوردن آمار دقیق وجود ندارد.

آنچه قابل ذکر است اینکه کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس از طرفداران صنعت منبت ایران و همدان هستند، ولی با توجه به هزینه های بسیار گزاف حمل و نقل و حجیم بودن این محصولات امکان صادرات آن برای تولید کنندگان وجود ندارد و تمام آنها در کشور به فروش می رسند.

در نگاهی گذرا به وضعیت هنرمندان فعال در این عرصه آنچه بیش از همه مهم به نظر میرسد تلاش در راستای کاهش بار مشکلات این قشر است چراکه در صورت استمرار و حل نشدن مشکلات، یکی دیگر از صنایع دستی همدان که در جای خود حرف های زیادی برای گفتن دارد، گام به سوی نابودی برمیدارد و خروج آن از لیست این بخش دور از انتظار نیست.