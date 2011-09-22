خطر باخت فنی برای کوثر/ سرنوشت تیم دیگر لرستان در هاله ابهام

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه سازمان لیگ آزادگان به استانهای لرستان، آذربایجان غربی، همدان، خوزستان، منطقه آزادکیش، ایلام، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری؛ خراسان رضوی، کرمانشاه و خراسان جنوبی آمده است: با توجه به اتمام زمان تحویل مدارک لیگ دسته سوم (28/6/90) و عدم مراجعه و تشکیل پرونده از سوی نماینده تیمهای این استان به فدراسیون، باشگاههای استانهای فوق تا ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 31 شهریورماه برای تشکیل پرونده و رفع مشکلات حقوقی ومالی فرصت دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند در غیر این صورت طبق مقررات انضباطی، از جدول مسابقات لیگ دسته سوم بزرگسالان حذف و به یک رده پائینتر در فصل آینده سقوط خواهند کرد و فدراسیون فوتبال رأساً در مورد جایگزینی و یا عدم جایگزینی تیمهای متقاضی تصمیمگیری خواهد کرد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که در هفته اول رقابتهای لیگ دسته اول کشور نیز قرار بود گهر زاگرس مقابل نساجی قائمشهر به میدان برود که به دلیل مشکلات فنی و عدم حضور در این بازی سه بر صفر بازنده اعلام شد.
بنابر این گزارش تیم گهر زاگرس لرستان در نخستین دیدار خود با نساجی مازندران به دلیل مشکلات فنی بازنده اعلام شد تا امیدها برای احیا جایگاه لرستان در لیگ دسته یک کشور به ناامیدی تبدیل شود.
قرار بود در هفته اول این مسابقات که روز پنجشنبه 24 شهریورماه سال جاری برگزار شد، گهر زاگرس لرستان در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر مهمان دیگر تیم بحرانزده این رقابتها یعنی نساجی قائمشهر باشد که متاسفانه به دلیل عدم مراجعه برای تحویل قراردادها و تائید کارت بازیکنان و عوامل تیم به سازمان لیگ آزادگان این بازی به نفع تیم نساجی قائمشهر گذاشته شد.
سازمان لیگ آزادگان قبل از آغاز رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور اعلام کرده بود که در صورتی باشگاهها نتوانند مشکلات حقوقی و مالی خود را نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی تا 72 ساعت قبل از شروع مسابقات برطرف کنند و شرایط برگزاری مسابقات را احراز کنند، اولین مسابقه آنها کانلمیکن تلقی و نتیجه بازی سه بر صفر به نفع حریف اعلام خواهد شد.
بر همین اساس چنانچه یک باشگاه دو دیدار را بدون دلایل قانونی و به دلیل مشکلات حقوقی، مالی و عدم حضور به موقع برگزار نکند، از جدول مسابقات حذف و به یک رده پائینتر سقوط خواهد کرد.
به هر حال مسئولین تیم کوثر و هیئت فوتبال لرستان باید هر چه زودتر تکلیف این تیم را مشخص کنند تا بلای تیم گهر زاگرس دورد در هفته اول بر سر این تیم نیاید.
خوشبختانه مسئولین دو تیم دارتاک خرمآباد و شهرداری بروجرد دو تیم دیگر لرستان در این رقابتها در موعد مقرر نسبت به رفع نواقص اقدام کردهاند و نامی از آنها در این لیست مشاهده نمیشود.
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