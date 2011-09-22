امسال80 مجتمع آموزش شهری در همدان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حسنی محتشم در نشست شورای آموزش و پرورش همدان افزود: در سال گذشته نیز 290 مجتمع آموزشی و پرورشی روستایی در استان همدان راه اندازی شد.

وی از هوشمند سازی 300 کارگاه آموزشی در سال گذشته خبر داد و افزود: برای این مدارس 36 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات دولتی و خیری هزینه شده است.

کلاس های آموزشی برای معلمان پایه اول ابتدایی برگزار شد

حسنی محتشم با اشاره به اینکه تغییر نظام آموزشی برای اولین بار در کشور انجام شده است، گفت: به همین منظور کلاس های آموزشی برای معلمان پایه اول ابتدایی با هدف آشنایی آنان با محتوای کتب درسی برگزار شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار دروس آمادگی دفاعی، تربیت بدنی و پرورشی به صورت تجمیعی برگزار می شود، افزود: مدارس راهنمایی و متوسطه در صورت ارائه دروس به صورت تجمیعی می توانند پنجشنبه ها را تعطیل کنند.

وی همچنین از کسب موفقیت سه دانش آموز همدانی و بدست اوردن رتبه های برتر کشوری در رشته های کامپیوتر، فیزیک و زیست شناسی توسط آنها سخن گفت و افزود: محمد امین قیاسی مدال طلای کامپیوتر، احسان هنری مدال نقره فیزیک کشوری و علیرضا خلیلیان مدال برنز زیست شناسی را کسب کردند که این نفرات برتر به مسابقات جهانی اعزام خواهند شد.

97 درصد جمعیت استان همدان باسوادند

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: 97 درصد از جمعیت 10 تا 49 سال استان همدان باسواد هستند و در همه گروه سنی میزان باسوادی 86 و چهار دهم درصد است.

ضیاء الدین خورنگ افزود: بر اساس آمار سال 89 وضعیت سواد و میزان باسوادی در همه گروه سنی استان همدان در روستاها 78 و چهار دهم درصد و در مناطق شهری 91 و سه دهم درصد بوده است.

وی گفت: درصد باسوادی در مردان 89 و دو دهم درصد و در زنان 80 و 44 صدم درصد عنوان شده است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش همدان نیز گفت: برای در اختیار گرفتن همه افراد لازم التعلیم در آموزش و پرورش باید آمار اسمی از سوی ثبت احوال در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

معصومه معصومیان همچنین افزود: مجتمع های آموزشی و پرورش در روستاها باید همه کودکان بازمانده از تحصیل را زیر پوشش قرار دهند.