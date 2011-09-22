شناخت فرهنگ صادقیه در جامعه کنونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد چهارشنبه شب در نوزدهمین جلسه استانی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در بندرعباس که در سالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان تشکیل شد با اشاره به فرا رسیدن ایام صادقیه و هفته دفاع مقدس گفت: این دو مناسبت را باید ارج نهاد و از کلیه ظرفیت هایی که در اختیار داریم به نحو مطلوب استفاده کنیم.

حجت الاسلام انصاری راد با بیان اینکه فرهنگ صادقیه باید بیش از پیش در جامعه کنونی تبیین و تشریح شود افزود: به رغم فعالیت هایی که در زمینه تبیین شخصیت امام جعفرصادق(ع) انجام شده است هنوز برخی از ابعاد شخصیتی این بزرگوار تشریح ناشناخته مانده است، به منظور نهادینه شده فرهنگ صادقیه در جامعه، در فضاهای آموزشی راهی بسیار طولانی پیش رو داریم.

وی تصریح کرد: تشکل های دینی و کانون های فرهنگ، مساجد، نهادهای فرهنگی و ... باید در راستای نگرش سیاسی امام جعفر صادق(ع)نسبت به مسائل زمان آن حضرت و سیره اخلاقی و رفتاری این امام همام تمام همت خود را به کار گیرند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان برنامه های این اداره کل را در ایام صادقیه تشریح کرد و افزود: برگزاری گفتمان های دینی، توزیع سه هزار نسخه بروشور پیرامون شخصیت امام جعفرصادق(ع)، توزیع پنج هزار نسخه پوستر، توزیع هفت هزار و 500 حلقه سی د یبا محتوای زندگانی امام جعفرصادق(ع)، نصب 30 بنر 12 متری در استان، توزیع 600 پرچم ویژه شهادت امام جعفرصادق(ع)بین هیئات مذهبی استان، توزیع سه تن شکر به منظور برپایی ایستگاه های صلواتی، برگزاری مجالس محوری در امامزاده سیسدمظفر(ع)، مسجد امام جعفرصادق(ع) محله نخل ناخدا و مسجد ناصری، اعزام 10 مبلع متخصص به استان، تهیه و توزیع سه هزار و 600 جلد کتاب از اهم برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در این ایام است.