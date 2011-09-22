نغمه های رضوی در هفته کرامت در سنندج طنین انداز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان افزود: جشنواره نغمه های رضوی از هفتم تا 17 مهر ماه سال جاری که به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و امام رضا (ع) به نام هفته کرامت نامگذاری شده است با حضور گروه های مختلفی از سراسر کشور در دو بخش گروهی و تک خوانی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: گسترش فعالیت های فرهنگی در خصوص زندگی و سیره امام رضا (ع)، تقویت باورهای اعتقادی و تقویت و ایجاد همبستگی ملی از اهداف برگزاری جشنواره نغمه های رضوی است که انتظار می رود در ایام برگزاری این جشنواره شاهد استقبال مناسبی از بخش های مختلف آن از سوی مردم باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان یادآور شد: گروه های شرکت کننده در این جشنواره در دو بخش گروهی و تک خوانی در دو قسمت سنتی و محلی که شامل ذاکران، ترانه سرایان و مدیحه سرایان است، آثار خود را ارائه می کنند و با انتخاب اعضای هیئت داوران از برترین های هر بخش تجلیل می شود.

میمنت آبادی ادامه داد: تا پایان بیستم شهریور ماه 43 اثر از 13 استان کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری و بازبینی آثار 18 اثر در بخش گروهی و هشت اثر در بخش تکخوانی مورد تأیید قرار گرفت و به مرحله نهایی راه یافت.

وی در خصوص ضوابط شرکت در جشنواره گفت: در بخش گروهی محدودیت سنی وجود ندارد اما در بخش تک خوانی در سه رده سنی زیر 11 سال، 12 تا 18 سال و 19 تا 30 سال افراد شرکت کننده می توانند با هم رقابت کنند.

جشنواره نغمه های رضوی از هفتم تا 17 مهر ماه سال جاری با شرکت 26 گروه و 127 نفر از 13 استان کشور در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود.