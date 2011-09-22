اختصاص 102 میلیارد تومان برای اشتغالزایی کمیته امداد آذریایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی شامگاه چهارشنبه در مراسم جشن خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: از این 16 میلیارد تومان حدود 10 میلیارد تومان از وامهای پرداختی سنوات قبل است که در سال جاری از این افراد وصول شده و مجدد به گردش درخواهد آمد.

وی اضافه کرد: در برنامه کاری که برای ما توسط سرپرستی کمیته امداد طراحی شده، تک تک خانواده های تحت پوشش را پالایش کرده و براساس توانایی هایی که هر کدام از اینها در اختیار دارند با آنها کار کردیم.

دشتی گفت: در سال 90 از 113 هزار مورد طرح های خودکفایی که توسط کمیته امداد پرداخت شده بازدید فنی به عمل آمده و بر این طرح ها نظارت شده و نتیجه نظارت در این جشن نمایان شده است.

حسین انواری، سرپرست کمیته امداد کل کشور نیز در سخنرانی خود در جشن خودکفایی از تشکیل کمیته امداد، گفت: امام خمینی (ره)زمانی به تشکیل کمیته امداد پرداختند که تنها 22 روز از پیروزی انقلاب اسلامی میگذشت در آن شرایط ناهموار سنگ بنای کمیته امداد را گذاشتند و ما امروزه می بینیم آنچه در ذهن امام (ره)وجود داشت برای زمانهای دور دست بوده و پس از سه دهه کمیته امداد منشا خدمات بسیاری در کشور شده است.

وی افزود: بسیاری از کشورهایی که انقلاب کرده و یا در آستانه انقلاب هستند از مدتها قبل درخواست داشتند که کمیته امداد روش های خدماتی خود را به این کشورها عرضه کند و هیئتی از تعدادی کشور آفریقائی و آسیایی و اروپائی به ایران سفر کرده و با روشهای کمیته امداد آشنا شدند.

انواری در ادامه سخنان خود گفت: امسال سال جهاد اقتصادی است و باید در حوزه جهاد اقتصادی یک آرایش جهادی داشته باشیم، اقتصادمان را درست کنیم در سطح ملی و از همه مهمتر اقتصاد خانواده های محروم و خانواده هایی که آسیب پذیری بیشتری دارند را مورد توجه قرار دهیم.

حسین انواری افزود: همت بلند، سلامت و توانمندی، رویکردی است که امسال برای سال اقتصادی تعریف شده و امیدواریم با کمک مسئولان و خیران بتوان در سالی که مزین به نام جهاد اقتصادی است یک تحول نوین ایجاد کنیم.

امام جمعه تبریز نیز در جشن شکوفائی با اشاره به چندین حدیث به اهمیت اشتغال و خودکفایی پرداخت و گفت: روایات فراوانی از حضرت علی (ع) داریم که اشتغال به کار را نوعی عبادت تلقی کرده و می فرمایند اگر عبادت 10 جز باشد 9 جز در کسب روزی حلال و یک جز آن نماز است.

آیت الله محسن مجتهد شبستری گفت: مقام معظم رهبری امسال را سال جهاد اقتصادی نام گذاری کردند تا جهشی در اقتصاد کشور پیش آید و ملت ایران جهادگونه حرکت کند.

وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی تا حدودی پیشرفت داشتیم و صادرات غیر نفتی ما سال به سال بهتر می شود، اضافه کرد: همانطوری که ما از نظر سیاسی، فناوری، علمی پیشرفتهای شایانی داریم از نظر اقتصادی نیز این کشور باید برای کشورهای دیگر الگو باشد.

شبستری گفت: ماهیانه 70 یا 80 هزار تومان کمک هایی که از طرف کمیته امداد انجام می شود با توجه به تورم اقتصادی کافی نیست و امیدواریم با افزایش اعتبارات دولتی و حمایتهای خیران شرایطی ایجاد شود تا کمیته امداد بتواند ماهیانه این خانواده ها را افزایش دهد.