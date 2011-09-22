رشد 65 صدم درصدی ازدواج در مقابل رشد 11 درصدی طلاق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامپور صبح پنجشنبه در نشست مطبوعاتی در تشریح عملکرد ثبت احوال استان بیان داشت: در پنج ماهه سال جاری تعداد 13 هزار 635 واقعه ولادت در استان هرمزگان انجام شد که از این آمار، تعداد شش هزار و 645 واقعه ولادت شهری و تعداد شش هزار و 990 نفر واقعه ولادت مربوط روستایی می شود، همچنین در پنج ماهه سال جاری شاخص ولادت 98.53 درصد بود که نسبت به مدت مشابه گذشته 11.27 درصد رشد کرده است.

وی در ادامه یادآوری کرد: در پنج ماهه سال جاری نیز تعداد هشت هزار و 210 واقعه فوت ثبت شده است، که از این تعداد پنج هزار و 580 واقعه معوقه بوده و تعداد پنج هزار و 486 واقعه هم مربوط به اسناد راکد است (افراد بالای 100 سال که فوتی آنها در طول سالها ثبت نشده است)، همچنین تعداد دو هزار و 724 نفر از آمار ذکر شده در پنج ماهه سال جاری فوت کرده اند، تعداد فوت شدگان چهار درصد نسبت به سال 89 رشد داشته است، اما نسبت فوتی در پنج ماهه نخست امسال، 108.8 درصد در استان به ثبت رسیده است.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان گفت: در پنج ماهه سال جاری تعداد 9 هزار و 149 واقعه ازدواج شامل پنج هزار و 194 واقعه روستایی و سه هزار و 955 واقعه شهری به ثبت رسیده که 65 صدم درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، تعداد 781 واقعه طلاق در استان انجام شد که 456 واقعه طلاق آن مربوط به شهر و تعداد 325 واقعه طلاق روستایی هستند، اما در سال 89، آمار طلاق 698 واقعه بود که 474 واقعه آن شهری و224 واقعه طلاق روستایی بود به طوری که آمار طلاق در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته 11.82 درصد رشد داشته است.

غلامپور تصریح کرد: بیشترین میانگین سنی ازدواج مردان با زنان در پنج ماهه سال جاری، به ترتیب 20 تا 24(مرد) و 15 تا 19 (زن) هستند، که تعداد آنها دو هزار و 200 نفر است، همچنین میانگین سنی زوجین در زمان ازدواج 21 سال بود.

ثبت پنج مورد ازدواج زیر 10 سال در هرمزگان

وی افزود: تعداد پنج ازدواج زیر 10 سال در پنج ماهه سال جاری در شهرستانهای میناب، بندرعباس و رودان به ثبت رسیده است که زنان زیر 10 سال با مردانی با میانگین سنی 15، 19،30،34 ازدواج کرده اند.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اظهار کرد: بیشترین آمار طلاق در استان مربوط به شهرستان بندرعباس ،مردان با گروه سنی 25 تا 29 سال و زنان 20 تا 24 سال می شود که تعداد آنها 114 نفر است.

غلامپور یادآوری کرد: بیشترین آمار ازدواج و طلاق در شهر بندرعباس رخ داده است، همچنین نسبت ازدواج و طلاق در شهرستان پارسیان 21.4 درصد، در شهرستان بستک به ازای هر 20 ازدواج یک طلاق، شهرستان میناب هر هشت ازدواج یک طلاق، اما بندرخمیر به ازای هر 3 ازدواج یک طلاق، در پنج ماهه سال جاری رخ داده است.

وی عنوان کرد: بیشترین فراوانی نام دختر از نامهای فاطمه، زهرا، مریم، ستایش، یسنا و در بین پسران نیز، محمد، امیرعلی، علی ، امیر محمد و امیر حسین در شهرستان بندرعباس استقبال شده، است.

