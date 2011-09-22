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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۱

جلالی:

چهار هزار نوآموز و کلاس اولی در آق قلا راهی مدرسه شدند

چهار هزار نوآموز و کلاس اولی در آق قلا راهی مدرسه شدند

آق قلا - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش وپرورش آق قلا گفت: حدود چهار هزار و 700 نوآموز پیش دبستانی و کلاس اولی در سال تحصیلی جاری راهی مدرسه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جلالی صبح پنجشنبه در نشست با فرماندار و مسئولان افزود: در سال تحصیلی جدید دو هزار و 409 نوآموز پیش دبستانی در 102 کلاس راهی مدرسه شدند.

مدیر آموزش وپرورش آق قلا اظهار داشت: همچنین در پایه اول ابتدائی نیز دو هزار و 304 دانش آموز در سال تحصیلی جدید مشغول به تحصیل شدند.

جلالی بیان داشت: در پایه اول  635 نفر در شهر و هزار و 669 دانش آموز روستایی ساکن هستند و در دوره پیش دبستانی نیز 657 نفر در شهر و هزار و 752 نفر در روستا مشغول به تحصیل شدند.

مدیرآموزش و پرورش آق قلا از اولیای دانش آموزان خواست تا با ارتباط موثر و مداوم با مدرسه در پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان با مدیر و کادر آموزشی مدرسه همراه و همگام باشند.

وی همچنین افزود: آغاز سال تحصیلی همزمان با روزهای پر افتخار دفاع مقدس است که در آن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی در سراسر گیتی برافراشته می‌شود.

کد مطلب 1414391

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