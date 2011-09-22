حضور مردم در صحنه عامل اصلی اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در همایش علما، روحانیان و مسئولان شهرستان اشنویه اظهار داشت: حمایت و حضور همه جانبه مردم در صحنه عامل اصلی اقتدار نظام اسلامی است و به برکت همین ویژگی است که جمهوری اسلامی ایران در مقابل تمام تهدیدهای دشمن ایستادگی می کند.

وی بیان کرد: مردم با حضور خود در صحنه رژیم 2500 ساله شاهنشاهی را از بین بردند و باعث پیروزی انقلاب اسلامی شدند و بعد از پیروزی انقلاب نیز همین مردم بودند که با حضور در صحنه های هشت سال دفاع مقدس زیباترین تابلوهای ایثار و رشادت را ثبت کردند و امروز همین مردم هستند که باز هم با حضور خود در صحنه های مختلف از نظام اسلامی دفاع می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور ضمن تبریک هفته دفاع مقدس از این هفته به عنوان یادآور حماسه سازی ها و ایثارگری های ملت قهرمان ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی نام برد و افزود: در هشت سال جنگ تحمیلی همه ملت ایران از همه اقوام، زبان، نژاد و مذهب برای دفاع از میهن اسلامی به صحنه آمدند و با تقدیم جان خود از آرمان های والای انقلاب اسلامی دفاع کردند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه از مردم کردستان و سایر مناطق غرب کشور به عنوان حافظان امین مرزها نام برد و گفت: مردم شریف کردستان در زمان جنگ همگام و همدوش با سایر ملت ایران از انقلاب خود و از نظام خود دفاع کردند، شهید و جانباز تقدیم انقلاب کردند و این ویژگی باعث عصبانیت دشمن شد.

وی با اشاره به شیطنت های دشمنان اسلام در همه دوران ها با بهره گیری از جریانات و افراد مختلف یادآور شد: در جریان قتنه سال 88 افرادی که به عنوان سران فتنه از آنان نام برده می شد به همراه عده ای که به میدان آمده بودند و قصد ایجاد بی نظمی و آشوب داشتند، اینها بازیچه بودند و گردانندگان پشت صحنه همان شیاطین بودند و حتی سران امریکا از کارتر تا اوباما اینها را بازیچه دست خود کرده بودند ولی حضور مردم در صحنه باز هم این توطئه ها را نقش بر آب کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در ادامه موج بیداری امروز جهان اسلام را نشات گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: امام خمینی (ره) از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کردند که ما انقلاب اسلامی خودمان را به جهان صادر می کنیم و امروز این ایده و تفکر امام به عینه در حال عملی شدن است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر و تشکر از حضور روحانیون شهرستان اشنویه در عرصه های مختلف دینی، اسلامی و انقلابی افزود: ما هم در راستای ایجاد رفاه و معیشت روحانیت معزز اقدامات خوبی انجام دادیم و بحث خدمات به روحانیون اهل سنت با روحانیون اهل تشیع یکسان شده و هیچ تفاوتی ما بین آنان در بحث ارائه خدمات وجود ندارد و در صدد توسعه این خدمات هستیم.

در ابتدای این دیدار امام جمعه، فرماندار و رئیس مرکز بزرگ اسلامی شهرستان اشنویه سخنرانی کردند.