درآمد هر خانوار خودکفا شده 600 هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیدی شامگاه چهارشنبه در جشن خودکفایی چهار هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: در مجموع آمار استخراج شده بکشوری بالغ بر 80 هزار خانوار از خانوارهای امداد کل کشور در این جشن حضور دارند که به درجه خودکفایی نائل شدند.

وی افزود: در مجموعه امداد در عرصه کارآفرینی هم اقدامات گسترده ای صورت گرفته، با اقداماتی که انجام شده 190 هزار نفر شغل پیش این 80 هزار خودکفایی اتفاق افتاده یعنی میانگین هر نفر خودکفا شده حدود 2.5 نفر را مشغول به کار کرده است.

امیدی با بیان اینکه در سال 90 دولت یک گام بسیار بزرگ را هدف گذاری کرده است، گفت: برای ایجاد اشتغال 2.5 میلیون شغل، کمیته امداد به طور جدی در راستای این شعار در کنار دولت قرار گرفته و هدف گذاری 400 درصد رشد نسبت به عملکرد سال گذشته در برنامه هایش دیده می شود.

وی گفت: امسال هدف گذاری ایجاد حدود 300 هزار فرصت شغلی در کشور انجام شده و در کنار این به دولت اعلام کردیم که ما آمادگی داریم در عرصه مشاغل روستایی نیز به عنوان محور حرکت کرده و مشاغل روستایی را در کشور مدیریت کنیم.

معاون خود کفایی کمیته امداد با اشاره به اینکه این طرح به صورت آزمایشی در استان خراسان شمالی مصوب شد و کلیت را دولت تصویب کرده است، افزود: اگر تخمین اعتبار امسال اتفاق افتد ما آمادگی انجام این کار را داریم که در این راستا استاندار آذربایجان شرقی نیز برای همکاری آمادگی خود را اعلام کرد.

امیدی با بیان اینکه این 300 هزار فرصت شغلی ایجاد شده نیاز به مقدمات فراوانی دارد و در این راستا کمیته امداد ساز و کارهای خود را به کار گرفته، اظهار داشت: قوانین و مقررات و دستورالعمل های کمیته امداد طوری طراحی شده که بتواند پاسخگوی نیاز امسال باشد.

وی با یادآوری اینکه پیش از این سقف تسهیلات ما حداقل 10 میلیون تومان بود که امسال به 20 میلیون تومان افزایش یافته و به صورت ترکیبی رسیده است، اظهار داشت: تضمین در مجموعه امداد یک معضل جدی بود و امسال سرپرستی امداد طرحی را پذیرفته که در آن تضمین تسهیلات مددجوی در بانک پذیرفته می شود.