به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در حاشیه شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در دیدار رئیس جمهور سریلانکا با تاکید بر اینکه سلطه گران از تقویت و تحکیم روابط کشورهای عدالت خواه نگران هستند، گفت: ‌فشارهای نظام سلطه نمی تواند خدشه ای بر روابط برادرانه و رو به گسترش کشورها و ملت های مستقل وارد کند.



رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایران و سریلانکا اشتراکات فراوانی برای گسترش همکاری های خود دارند و استفاده از این اشتراکات به نفع دو ملت و ملت های منطقه است.



احمدی نژاد با اشاره به ریاست سریلانکا بر اجلاس گروه 15 اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از اقدامات این گروه برای توسعه همکاری های منطقه ای حمایت می کند.



رئیس جمهور سریلانکا نیز در این دیدار جایگاه برجسته جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان را مورد اشاره قرار داد و گفت: سریلانکا از مواضع و حقوق ملت ایران در عرصه های مختلف پشتیبانی می کند.

وی همچنین اهمیت ارتباط نزدیک مجامع و گروه های منطقه ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: ‌سریلانکا به عنوان رئیس دوره ای گروه 15 به دنبال تقویت همکاری های منطقه ای و فعال کردن هر چه بیشتر گروه 15 است و در این راستا تجربیات جمهوری اسلامی ایران می تواند کمک مناسبی برای تحقق این هدف باشد.

