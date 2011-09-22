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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

فروزانفر:

20 تن کالای قاچاق در مشهد منهدم شد

20 تن کالای قاچاق در مشهد منهدم شد

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از انهدام 661 قلم کالای قاچاق به وزن 20 تن در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فروزانفر ارزش ریالی کالاهای منهدم شده را یک میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد.

وی افزود: محموله مذکور توسط پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی کشف و بر اساس نظریه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان غیر قابل مصرف اعلام شده بود.

وی افزود: این محموله شامل چهار تن البسه مستعمل، 1.5 تن لوازم آرایشی بهداشتی، حدود چهار تن کنستانتره آب میوه و مابقی شامل دارو و مکملهای غذایی از قبیل چای بوده است.

به گفته وی ارزش کالای قاچاق کشف شده در سال جاری 662 میلیارد و 300 میلیون ریال بوده که اقلام یاد شده پس از آن که غیر بهداشتی بودنشان توسط کارشناسان محرز شد، امروز در محل کارخانه کمپوست مشهد منهدم شد.

کد مطلب 1414397

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