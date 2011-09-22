20 تن کالای قاچاق در مشهد منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فروزانفر ارزش ریالی کالاهای منهدم شده را یک میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد.

وی افزود: محموله مذکور توسط پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی کشف و بر اساس نظریه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان غیر قابل مصرف اعلام شده بود.

وی افزود: این محموله شامل چهار تن البسه مستعمل، 1.5 تن لوازم آرایشی بهداشتی، حدود چهار تن کنستانتره آب میوه و مابقی شامل دارو و مکملهای غذایی از قبیل چای بوده است.

به گفته وی ارزش کالای قاچاق کشف شده در سال جاری 662 میلیارد و 300 میلیون ریال بوده که اقلام یاد شده پس از آن که غیر بهداشتی بودنشان توسط کارشناسان محرز شد، امروز در محل کارخانه کمپوست مشهد منهدم شد.