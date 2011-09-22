تسهیل تجارت در گلستان نیازمند تشکیل پنجره واحد تجاری است

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی کهنسال صبح پنجشنبه در جمع کارکنان این سازمان افزود: باید تمام دستگاههای اجرایی و اقتصادی به صورت واحدی متمرکز تجمیع شده و به ارائه خدمات به فعالان بخش خصوصی، تجار و بازرگانان بپردازند.

وی افزود: امروزه پنجره واحد تجاری یکی از مباحث مهم در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی است و این شبکه یک محیط استاندارد، پویا و یکپارچه برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی در سطح کل زنجیره تامین فراهم می کند.



رئیس سازمان بازرگانی گلستان اظهار داشت: کاهش مفاسد اقتصادی، جلوگیری از ارائه اطلاعات و داده های تکراری، روانسازی تجارت و تسریع در حمل و نقل کالا و خدمات تجاری از مهمترین شاخصه های استفاده از این طرح است.



کهنسال ضمن برشمردن محاسن استفاده از طرح پنجره واحد تجاری گفت: پنجره واحد تجاری امکانی را فراهم می سازد تا قسمتهای درگیر در تجارت، حمل و نقل اجازه قرار دادن اطلاعات و مستندات استاندارد شده را تنها از طریق یک نقطه ورودی واحد داشته باشند.



وی افزود: از مزایای استفاده از پنجره واحد تجاری تسهیل تجارت، استاندارد سازی اطلاعات، مستندات و داده ها و تمرکز اطلاعات تجاری است و تسهیل به منظور ساده سازی و روانسازی در امر تجارت است.

