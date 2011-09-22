نمایشگاه عکس"مهربان تر از خورشید" در گرگان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه، به همت معاونت پژوهشی بنیاد شهید گلستان از اول تا هفتم مهرماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا می شود.

معاون پژوهش بنیاد شهید گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه تصاویری از مادران معظم شهدا همزمان با هفته دفاع مقدس در قالب ۳۰ عکس با عنوان " مهربان تر از خورشید" به نمایش در می آید.

محمد علی طالع زاری گفت: این نمایشگاه در چهار موضوع، امانتداری و شهید پروری، صبر و بردباری، معرفت پذیری از حضرت زینب است.

وی بیان داشت: این نمایشگاه از عکس های غلامعلی نسائی عکاس و نویسنده کتاب ارزشمند «زود پرستو شو بیا» است که به همت معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید گلستان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، از اول مهرماه بر پا می شود و به نوعی تجلیل از مادران ارزشمند شهداست.

معاون پژوهش بنیاد شهید گلستان گفت: این نمایشگاه به مدت هفت روز در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان دائر می شود و مسابقه کتابخوانی، معرفی نرم افزارهای تولیدی این معاونت از شهدای سردار استان گلستان از دیگر برنامه های متنوع هفته دفاع مقدس خواهد بود.